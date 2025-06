Halv seier til SV i revidert

Etter en lang natt var Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet enige om revidert nasjonalbudsjett tirsdag morgen.

Barnehageprisene blir billigere - 800 kroner. Men et momskutt på mat kommer tidligst 1. januar.

Var med hele tiden

Finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, innrømmer at de to hovedkravene har forfulgt arbeidet med revidert budsjett.

– De to hovedkravene har vært med oss hele vegen, sier hun.

– SV krevde gratis barnehage. Nå har vi redusert prisen i tråd med det SV har krevd. Det har vi også gjort tidligere uten SV i regjering, sier hun.

Å sette ned matmomsen har vist seg å være vanskeligere. Det har vært teknisk umulig.

Ifølge Moflag er det ingen selvfølge at dette kravet vil bli innfridd senere - men det skal i det minste utredes.

– Vi mener det er svært negativt å sette ned matmomsen. Det handler om at moms er en viktig finansieringskilde for velferden i Norge. Det er en avgift som er sosialt omfordelende. De som bruker mest betaler mest. Det er det viktig å hegne om, sier Tuva Moflag.

– Senterpartiet har kommet med et krav vi tar på alvor. Vi har derfor blitt med på at det skal utredes, legger hun til.

3,6 milliarder

Når dette ikke kunne innfris nå, er Geir Pollestad, som har forhandlet på vegne av Senterpartiet, glad for at det skal settes ned et utvalg som kan sørge for at systemet er rigget for å gjøre dette i neste omgang.

Revidert budsjett flytter på 3,6 milliarder kroner. Moflag innrømmer at det er et betydelig beløp. Det er litt mer enn det som ble flyttet på for et år siden.

Men da var det to partier som forhandlet med ett parti - ikke ett parti som forhandlet med to.

Det har imidlertid skjedd innenfor det hun kaller en ansvarlig pengebruk.

Etter det Dagsavisen erfarer var det gitt en klar beskjed fra både finansminister, statsminister til Tuva Moflag at det ikke var aktuelt å ta ut mer av oljepengene.

Rettferdig seier

Finanspolitisk talsperson for SV, Andreas Sjalg Unneland, kaller en redusert barnehagepris med 800 kroner for en rettferdig seier.

– Det var et ambisiøst, men rettferdig krav hvis det hadde vært politisk vilje til det. Vi innså at det ikke var mulig. Da var det viktig for SV å sørge for at barn ble billigst mulig, sier Andreas Sjalg Unneland til Dagsavisen.

– Vi har gjort dette budsjettet grønnere. Det kutter ned utslipp. Men det vi har fått til for Palestina er eksepsjonelt. Vi skal få et lovforbud mot å handle med næringsaktører som profitterer på okkupert område. Det er et tydelig signal om at vi ikke sitter stille og ser på de daglige overgrepene som skjer motr den palestinske befolkningen, sier Andreas Sjalg Unneland.

Forsvarsbudsjettet får 184 millioner kroner mer for trening og øving.

Forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund, Torbjørn Bongo, mener det er en riktig retning, men sannsynligvis fortsatt for lite.

– Bildet vi sitter med burde nok summen vært atskillig høyere. Isolert sett positivt at det kommer penger, men det er utfordringer blant annet med driftsbudsjett det fortsatt må jobbes med for å løse, sier Bongo til Dagsavisen.

På kommunene drypper det 1,1 milliarder nye kroner - pluss, pluss ifølge kommunalminister Kjersti Stenseng.

– Det gir først og fremst mer penger i kommuneramma og gir økt handlingsrom. Det går til helt grunnleggende velferdstjenester. Det er ikke akkurat noe overflod i kommunene, sier Kjersti Stenseng til Dagsavisen.

Fylkene får også en halv milliard ekstra i revidert budsjett.

– Vi har pekt på behov for kollektiv, ferger og veg. Vi gikk inn i forhandlingene at vi ikke skulle ha økning i katter og avgifter. Det har vi oppnådd. Og vi var opptatt av en minst mulig oljepengebruk, sier Geir Pollestad.