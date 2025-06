Trump sier han «ser etter en skikkelig avslutning» i Israel-Iran-konflikten

Trump på vei hjem fra G7-toppmøtet Canada i Air Force One tirsdag. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB

– Vi ser etter noe bedre enn en våpenhvile, sa Trump til journalister tirsdag.

– Vi vil ha en ende, en reell ende, ikke en våpenhvile, sa han videre, og la til at han vil ha en «fullstendig overgivelse» fra Iran.

Den amerikanske presidenten sier at målet hans er at Iran «fullt og holdent» skal gi opp arbeidet med atomvåpen. Han utelukket ikke å sende Midtøsten-utsending Steve Witkoff eller visepresident J.D. Vance for å møte iranerne.

– Om de vil snakke vet de hvordan de kan nå meg. De burde tatt imot avtalen som er på bordet. Det ville reddet mange liv.