Over natta forsvant helsehjelpen

Onsdag 01.02.23 kom nyheten om at Esben Esther Pirelli Benestad har mistet legeautorisasjonen sin. Benestad har i flere tiår vært en pioner innenfor transfeltet og hen møter pasientene sine med respekt, forståelse, og ikke minst er hen oppdatert på retningslinjene for behandling.

På kort tid organiserte det skeive miljøet demonstrasjoner i flere av landets største byer for å vise sin støtte til Benestad. De var sterke, fine, og hjerteskjærende. Hundrevis av mennesker møtte opp for å vise sin støtte til et menneske som virkelig har gjort en forskjell.

Natalie Langaas, transkvinne og 7. kandidat for Rødt Fredrikstad. (Privat)

I etterkant av denne nyheten har vi sett ytringer fra flere mennesker på sosiale medier som er redde. Mennesker som ikke aner hvordan de skal få medisinene sine og den hjelpen de trenger. Mennesker som sier at hen er den eneste grunnen til at de er her i dag.

Benestad har for mange vært den eneste hjelpen å få i en verden som ikke er laget for oss og som ikke vil gi oss den helsehjelpen vi trenger og fortjener. Hen sa selv på God kveld Norge at hen tror flere liv vil gå tapt på grunn av denne avgjørelsen.

Viktigheten av Benestad er også et symptom på et større problem. Vi skal ikke måtte være avhengig av én enkelt person for å kunne få helsehjelp. Dette er dessverre realiteten. Ikke-binære har nå ikke lenger noe reelt helsetilbud i Norge og binære transpersoner møter også på stor usikkerhet for hva som vil skje videre.

Til tross for at de nye retningslinjene som ble innført for snart 3 år siden sier at alle kjønn skal få behandling, at tilbudet bør være desentralisert og at forskningskompetansen skal heves, ser vi at det ikke er tilfellet i dag. Det nasjonale behandlingsmonopolet i Oslo tilbyr fortsatt ingen behandling til ikke-binære. De utreder pasienter som om det er en psykiatrisk diagnose selv om kjønnsinkongruens i den nyeste diagnosemanualen ICD-11 ble flyttet til “tilstander relatert til seksuell helse”. Og for ikke å nevne de invaderende og nedverdigende spørsmålene pasienter får, og den uetiske forskningen de driver med som ble satt lys på av sykepleien.no.

Transpersoner trenger et ordentlig helsetilbud nå. Vi trenger å bli behandlet med respekt og verdighet. Vi trenger et desentralisert behandlingstilbud som følger nasjonale retningslinjer og vi trenger innføring av et 3. juridisk kjønn.

Vi kommer ikke til å gi oss før dette er på plass.

