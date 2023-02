Samlet seg til støtte for Esben Ester Pirelli Benestad

Det var surt og kaldt, men fremmøtet var stort, da rundt 200 menneskers av alle kjønn samlet seg for vise sin støtte mot myndighetenes avskjedigelse av den kjente legen.

Transskrik

Og for hver appell var det høye transskrik for Esben Esther og verdig helsetilbud for transpersoner.

I tillegg til demonstrasjonen i Spikersuppa, var det også varslet demonstrasjoner i Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger.

FRIs rådgiver for kjønnsmangfold Christine Jentoft fortalte fredag til NTB om fortvilte enkeltpersoner og familier.

– De er dypt bekymret for hva som vil skje videre med dem, sier hun til avisa. Hun mener pasientene mister en høyt aktet og respektert fagperson på sitt felt.

Bakgrunnen for Helsetilsynets avgjørelse var blant annet det de mener er mangelfull utredning av pasienter med kjønnsinkongruens og uforsvarlig rekvirering av vanedannende legemidler. Benestad har varslet at hen vil klage på avgjørelsen.

Trangt nåløye

Eirik Elin Stillingen fra Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI) var en av de som holdt appell på Regnbueplassen.

Stillingen har vært åpen om at han er transperson siden 2016, og i november samme år la han til mellomnavnet Elin, og har vært folkeregistrert med det siden.

– Myndighetenes avskilting av Benestad, betyr at alt håp om hjelp, om du da ikke når gjennom Rikshospitalets trange nåløye, er ute, sier Stillingen til Dagsavisen.

– Esben Ester Pirelli Benestad er en lege som tok deg på alvor, trodde på deg, og spurte hva kan jeg gjøre for deg. Det er ingen form for mistenkeliggjør, sier Stillingen.

Elin Stillingen. (Tom Vestreng)

Tror dere at myndighetene vil snu i denne saken?

– Det er lov å håpe. Og det er viktig å si ifra, som vi gjør nå i kveld, når vi føler urett og det begås feil, sier hen.

