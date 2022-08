Radio-flaggskipet på grunn

. (...)

Sommeren er radiotid. Papiravisene er avbestilt og nettavisene på mobilen eller iPaden er som regel stappfulle av spektakulære, uvesentlige agurknyheter, kjendis- og krimstoff. Hjemme står tv’n avskrudd i en krok. Men radioen har du nesten alltid i lomma.

Mange går med ørepropper og hører på podkaster i ferien. Men ingenting slår den gode gamle, vanlige NRK-radioen med nyheter på hvert eneste heltime-slag:

– Her er Dagsnytt!

De fleste vil jo svært gjerne ha med seg siste nytt om hva som skjer i Norge og resten av verden. Og hver eneste time, døgnet rundt tilbyr Dagsnytt en fersk nyhetsoppdatering.

I snart 90 år har Dagsnytt vært en trofast leverandør av kjappe nyhetsbulletiner i NRK radio. Lengden på disse korte, poengterte nyhetssendingene har variert noe opp gjennom årene, men standard har gjerne vært tre minutter. På denne begrensede tida skal folk rekke å bli hurtig og effektivt orientert om siste nytt hjemme og ute.

I NRK har hovedregelen alltid vært at nyhetene skal være sanne, etterrettelige og vesentlige. En kort nyhetsbulletin på radio bør være variert, og den skal leses med klar, tydelig og mest mulig nøytral stemme. Språket må være enkelt og korrekt. Mesteparten av alt dette har det blitt syndet kraftig mot akkurat denne sommeren.

Dagsnytt på tre minutter er nemlig kanskje Norsk Rikskringkastings aller viktigste radioprogram og selve flaggskipet i nyhetsformidlingen.

Av og til har ikke Dagsnytt kommet på lufta i det hele tatt. Dette skjer oftest sent på kvelden eller om natta. Flere ganger i ferien har lytterne fått en dørgende stillhet i tre minutter i stedet for nyheter. Enkelte har kanskje trodd at det har skjedd noe virkelig alvorlig, siden det er helt taust fra Dagsnytt. Men nei, nyhetsoppleseren har bare gått i feil studio eller ikke greid å koble seg på.

Dette skjedde for eksempel da Dagsnytt skulle ha sending klokka 23:00 den samme kvelden som flere ble drept og skadet i et væpnet angrep og skyting mot gjester på et samlingssted for homofile midt i Oslo sentrum 25. juli. En tragedie som vakte stor internasjonal oppmerksomhet.

Svært mange radiolyttere i Norge ville høre siste nytt om terrorangrepet utpå kvelden, men fra Dagsnytt kom det ikke en lyd. Det ble aldri gitt noen forklaring eller beklagelse for den påfallende lange, svarte pausen i radio kl. 23:00. Tilsynelatende er det ingen i NRK som bryr seg.

[ Kommentar: Hun skal flytte NRK inn i en ny tid ]

En annen vanlig variant er at Dagsnytt plutselig kommer i gang midt i et innslag eller et intervju etter en lengre pause. Det høres meget uprofesjonelt ut, for å si det mildt. Selv slike avviklingsmessige eller tekniske flauser er det heller aldri noen som ber om unnskyldning for. En slapp «er’e så nøye’a?»- holdning ser ut til å få bre seg.

Sommeren er jo ellers vikarenes tid i Dagsnytt som andre steder. Men visse krav må vel landets eneste rikskringkasting stille til nyhetsoppleserne selv midt i ferieavviklingen. Å lese Dagsnytt er ingen nybegynner-sport. Det krever grundig opplæring og mye trening i stemmebruk, leseflyt og diksjon. En selvsagt ting er konstruktive, motiverende tilbakemeldinger fra redaktører og dyktige, erfarne Dagsnytt-kolleger.

Selve innholdet i en kort Dagsnytt-bulletin skal normalt speile det viktigste nyhetsbildet i Norge og verden akkurat her og nå. Det er ingen enkel prioriterings-oppgave, men det er heldigvis som regel mer enn nok stoff å ta av fra egen nyhetsjournalistikk i NRK eller fra andre profesjonelle nyhetsmedier verden over.

Da blir det nærmest pinlig og latterlig når enkelte nyhetsopplesere i Dagsnytt ofte velger små lokale kriminalsaker eller trafikkulykker med påfølgende lange intervjuer med politiet, som øyeblikkets aller viktigste nyhet. Det virker ikke som om noen andre med litt mer erfaring har så mye som tittet igjennom bulletinen før den blir lest. Dagsnytt er da ikke noe one-man-show.

NRK må ikke glemme at nyhetsjournalistikk i radio er et eget særskilt fag!

Lokale hendelser har selvsagt også rett som det er stor nasjonal interesse. Dagsnytt-oppleserne og redaktørene må imidlertid alltid ha evnen til å stoppe opp, heve blikket og veie sakene nøye opp mot andre viktige nasjonale og internasjonale begivenheter.

I sommer har lytterne dessverre fått høre medarbeidere med lite øvede radiostemmer lese nyheter i Dagsnytt. Ofte mangler også et naturlig og nødvendig autoritativt grep om selve nyhetsopplesningen. NRK må ikke glemme at nyhetsjournalistikk i radio er et eget særskilt fag!

Kvaliteten på altfor mange av NRK radios korte nyhetsbulletiner har dessverre falt betraktelig nå i sommer. Det er både synd og trist. Dagsnytt på tre minutter er nemlig kanskje Norsk Rikskringkastings aller viktigste radioprogram og selve flaggskipet i nyhetsformidlingen.

Dagsavisen Demokraten gjør oppmerksom på at Frode Rekve selv har jobbet lenge i Dagsnytt på 80- og 90-tallet, og var sjef for avdelingen fra 2001 til 2003.

