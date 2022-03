Hun skal flytte NRK inn i en ny tid

Bare en dag etter at søkelisten til stillingen som ny kringkastingssjef ble offentliggjort, ble det torsdag klart at nåværende direktør for Marienlystdivisjonen i NRK, Vibeke Fürst Haugen, blir den første kvinnelige topplederen av Norges største mediehus. Vibeke Fürst Haugen sto da igjen som den ene av to sterke interne kandidater til stillingen, hvorav den andre var Helje Solberg, nåværende nyhetsdirektør i NRK. Fürst Haugen etterfølger 13 menn, og få personer er så godt forberedt til stillingen hun nå skal overta. Hun har 28 år bak seg på Marienlyst, har sittet i NRKs ledergruppe de siste ni årene, vært med på å drive gjennom flere store omorganiseringer og vært avtroppende kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksens stedfortreder ved flere anledninger.

Eriksen, som tiltrådte som kringkastingssjef i 2013, har på sin side sørget for å ha en gavepakke på plass til sin etterfølger, vel å merke en gavepakke Fürst selv har vært med å utforme. I løpet av de nær ti årene Eriksen har stått ved roret har han sørget for å forberede neste trinn i utviklingen av allmennkringkasteren i retning en moderne teknologibedrift hvor nyhetsformidling, tillit og rollen som dominerende underholdningsleverandør er de fremste bærebjelkene. Dette er ikke minst viktig med tanke på det mørke bakteppet i samfunnet akkurat nå, som også NRKs styreleder Birger Magnus kommenterte før han presenterte Fürst Haugen som ny NRK-toppsjef.

Magnus understreket at videreutvikling av NRK som organisasjon ble vektlagt i vurderingen av kandidatene, og behovet for å komme nærmere publikum og bli mer lettbeinte, og la til at konkurrentene er det allerede. Dermed antydet han både mandat og retning for NRKs nye kringkastingssjef, som også vil møte økt internasjonal konkurranse.

– Det snakker vi jo veldig mye om. Jeg tror den internasjonale konkurransen vil intensiveres, og det at vi klarer å holde fokuset på kvalitet i alt vårt innhold vil være noe av det aller viktigste framover, sa Fürst Haugen selv ifølge NTB.

I dag er ingen TV-stasjon i Norge større enn NRK, og knapt noen allmennkringkaster i verden er så dominerende i sitt marked. Radiodekningen er unik om man måler i markedsandeler, og fortsatt er det ingen som er i nærheten av å over tid dominere helgeunderholdningen i så stor grad som NRK gjør. Som krydder kan vi kaste et par internasjonale Emmy-priser inn i miksen, og med det vise at mediehuset også har vært avgjørende for utviklingen av norsk TV-drama. Men enda viktigere: Den årlige omdømmeundersøkelsen som Nordstat utfører for NRK, viste for 2020 en historisk høy tillit i befolkningen, med hele 87 prosent som svarer at de har et svært eller ganske godt inntrykk av NRK som helhet. Dette til tross for at konkurransen fra både norske og internasjonale medieoperatører, sosiale plattformer, strømmekanaler og mange andre aktører har eksplodert i løpet av de siste årene.

I Thor Gjermund Eriksens periode er den omstridte NRK-lisensen blitt faset over på skatteseddelen, og bygningene som utgjør det historiske NRK på Marienlyst er solgt til Ferd Eiendom som et ledd i et større moderniserings- og effektiviseringsprosjekt som både har bidratt til å spisse organisasjonen internt og banet vei for et framtidsskikket nybygg på Ensjø i Oslo.

Den påtroppende kringkastingssjefens viktigste oppgave som øverste leder blir å flytte NRK inn i et nytt hus og med det inn i en ny medievirkelighet hvor framtidige lytter-, seer- og brukervaner skal være like solid forankret som de har vært fram til nå. Et sterkt NRK er allmennkringkasterens fremste vern mot rop om privatisering og utfasing.

Thor Gjermund Eriksen skrev i forordet til NRKs årsrapport at «jeg har i løpet av mine år som kringkastingssjef ofte blitt spurt om hvordan jeg tror NRK er om fem år? Mitt standardsvar har vært «Ha’kke peiling!». Ja, det er flåsete, men også sant. Han har rett i at man sjelden kan forutse endringer og utfordringer, og han legger også til at NRK har erfart «at det kan være umulig å forutse hvordan verden er bare noen dager fram i tid». Da hadde han pandemien i tankene. Idet Vibeke Fürst Haugen skal ta over stafettpinnen som den trolig mektigste medielederen i Norge, er det krig i Europa. Mediene er under et større press enn de har vært på svært mange år hva gjelder ansvar, troverdighet og etiske vurderinger, og i en krisetid står NRK spesielt i en særstilling som nyhetsformidler og som statseid kringkastingsselskap. Men få er bedre skikket til å forvalte dette ansvaret samtidig som Norges største medieorganisasjon skal flyttes fra en introvert bygningsmasse på Oslos vestkant til et utadvendt nybygg på Oslos østkant, enn Vibeke Fürst Haugen.