Kongstenbeboer: Svart røyk hang tungt i lufta. En røyk som er ekstremt farlig for liv og helse

Atter en gang en brann i et avfallsanlegg. Denne gangen 28. mars ca. klokka 20:00 hos Metallco Stene AS på Øra, Borg Havn. Brannen var slukket ca. klokka 21:00. Naboene til Borg Havn varslet brannen, det vil si - Borg Havn har ingen utegående mobil brannvakt. Politiet ba beboere nær Borg Havn om å lukke vinduer, dører og ventiler – det vil si å skalke lukene.

Svart røyk hang tungt i lufta. En røyk som er ekstremt farlig for liv og helse. Brannsjef Stein D. Laache uttalte til media at brannen kunne ha spredd seg hvis «vi ikke var så raskt på stedet.» Hvor ofte må vi skalke lukene fordi politikerne ønsker «å skjære gjennom»? Hva om brannen hadde oppstått midt på natta og brannvesenet hadde vært opptatt tungt en annen plass? Hva om produksjonsanlegget til Metallco Stene AS hadde vært 10 ganger så stort? Vel, alt dette er ting vi bare kan spekulere i.

Politikerne som ønsker å skjære gjennom bør kunne gi oss de nødvendige svar. I all sin selvhøytidelighet og forakt for faglighet bør dette være kurant sak å besvare. Risikoen på Borg Havn/Øra er per dato stor for at en omfattende storulykke og en brann med domino effekt som hovedårsak … en uakseptabel kjensgjerning.

Enten bør industrien flytte eller så må avfallsanleggene flyttes. Vi som beboere foretrekker at avfallsanleggene flyttes. Men en ting er helt klart at avfallsanleggene og industrivirksomhet bør skille lag og lokaliseres i god geografisk avstand. Avfallsanleggene bør splittes opp og i tillegg lokaliseres på ulike geografiske områder, og ikke være for store slik at en eventuell total brann ikke får for store konsekvenser. I og for seg enkle regler. Denne gangen kan politikerne få lov til å skjære gjennom. Avfallsanlegg er svært brannpotente. Brann i slike anlegg er vanskelig å forebygge.

