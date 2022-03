Industribranner kan ramme Kongsten hageby, Vaterland, Gamlebyen og Gudeberg hardt og brutalt

Politikerne i Fredrikstad skjærer gjennom i alt og alle ting næringslivet kommer med. Det uten å ta i bruk noen som helst faglighet. Kanskje lurt på kort sikt, men hva med langsiktige- og akutte konsekvenser?

Stene Stål fikk uten videre adgang til å øke produksjonskapasiteten sin fra ca. 500 til 5.000 tonn. Til tross for at det er en stor brannrisiko ved slike anlegg. På Borg Havn er det en betydelig fare for brannspredning til andre virksomheter, også til storulykke-anleggene i område. I tillegg kommer forurensningsproblemene og trafikkbelastningene. Ingen av disse problemene var utredet, det vil si lå i bunnen for beslutningen.

Vår største akutte bekymring er brann i anlegget. Det har tidligere vært brann i anlegget til Stene Stål på Øra. NRK påpeker at det har vært 228 branner de sist fem årene i avfallsanlegg i Norge. De påpeker også at slike branner utgjør et alvorlig problem for folks liv og helse. Det vil si at ca. hver åttende dag utsettes folks liv og helse for ekstrem fare en eller annen plass i Norge fra en brann i et avfallsanlegg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap hevder at det er en rekke branntilløp som ikke er registrert.

[ Krisemaksimerte brannfaren, hevder de ansatte ]

Et annet viktig tema er at det er flere storulykke-anlegg i samme industriområde. I praksis betyr det at ved en hendelse i et av disse storulykke-anleggene så vil Kongsten hageby, Vaterland, Gamlebyen og Gudeberg, samt barnehager og skoler i området potensielt bli rammet hardt og brutalt – endog en total utslettelse vil kunne inntreffe.

Det å ha et stort brannpotent avfallsanlegg som Stene Stål som nabo til et storulykkeanlegg kan ikke være annet enn grov uforstand. Omfanget av en storulykke på Borg Havn har potensial til å være på nivå med det som hente i Beirut, hvor eksplosjonen utslettet de nærliggende byområder – og med et stort skadeomfang i resten av byen. Hvorfor aksepterer politikerne en slik uhyrlig risiko?

De andre mindre akutte sider ved utvidelsen fra 500 til 5.000 tonn, altså en tidobling av produksjonsvirksomheten, er forurensningsfølgene av virksomheten. Det vil si støy, støv, kjemikalier, trafikkbelastningene med mer.

[ – Bravida brenner seg fast på netthinnen ]

Dersom det er proporsjonalitet i forurensningsnivået vil alt av forurensningsgrenser brytes, støyen bli uhyrlig og trafikkbelastningen kreve store offentlige investeringer med påfølgende uønskede inngrep i bomiljøene. Ingen av disse følgene er utredet av Fredrikstad kommune. Og av den grunn ikke hensyntatt av politikerne i Fredrikstad kommune. Det fremstår som ganske rått og brutalt, å totalt overse beboernes liv og helse på denne måten.

Det å skjære gjennom og totalt overse alt og alle ting, samt langsiktige følgeskader, vil kunne påføre Fredrikstad kommune store kostnader. Plusser vi på at Fredrikstad kommune også er storeier i Borg Havn … blir det vel mye bukken og havresekken på bekostning av byens befolkning. Vi som bor på Kongsten hageby er svært betenkt rundt politikernes nye arbeidsverktøy: «Det å skjære gjennom».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen