Stolt Østfolding til jeg dævver!

Den 23. februar ble en av de største dagene i historien for Senterpartiet. Folkeviljen seiret, og flertallet i Fylkestinget i Viken sa JA til oppløsning. Makkverket som ble tredd ned over huene på folk, uten forankring i verken folket eller lokale politikere skal endelig sendes på dynga. Så kan vi konstatere en gang for alle at regionreformen til Solberg-regjeringen går over i Norgeshistorien som den mest mislykkede reformen noensinne! Uten Senterpartiet ville denne reformen blitt videreført og fylkene Østfold, Akershus og Buskerud ville aldri gjenoppstått.

Like etter vedtaket om oppløsning var fattet haglet kritikken fra Høyre og Venstre. Høyre klandret fylkesrådet for at de hadde forberedt oppløsningen av Viken for dårlig. I tillegg var dette var en oppskrift på «kaos» uttalte Høyre! Vel. «Kaoset» som det her refereres til er det faktisk Høyre som selv har skyld i, med god hjelp fra Venstre, KrF og Frp. Venstre uttalte også at «Vi folkevalgte representerer innbyggerne, da må vi gjøre skikkelige vurderinger, også av våre valgløfter – når vi skal ta avgjørelser». Å gjøre skikkelige vurderinger var nettopp det som aldri ble gjort av de borgerlige. Snakk om å ha så lite selvinnsikt! Når skal man anerkjenne nederlaget? Og når skal man anerkjenne at man ikke har monopol på å gjøre endringer i fylkesstrukturen uten folket i ryggen? Flertallet ville ikke ha Viken og vil fortsatt ikke ha den!

Viken fylke ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2017 med knapt flertall. Hva det kosta å opprette Viken var heller aldri et tema for de borgerlige partiene, men nå som Viken skal oppløses er kostnadsspørsmålet plutselig veldig mye mer aktuelt. Fakta er at Viken fikk 45 millioner kroner av regjeringen, mens resten av kostnadene på nesten 350 millioner kroner måtte Østfold, Akershus og Buskerud betale av egen lomme. Dette prates det aldri høyt om blant de borgerlige partiene. Heldigvis har den nye Støre-regjeringen lovet å ta regningen etter dette borgerlige sirkuset hvor svaret på alt har vært sentralisering, effektivisering, konkurranseutsetting og økonomisk lønnsomhet.

Senterpartiet har også fått kritikk for at vi en gang i tiden var for større enheter. Blant annet har Venstre kommet med en påstand om at Senterpartiet ville ha færre og større fylkeskommuner. Det er riktig at den rødgrønne regjeringen som Senterpartiet var en del av i 2005 foreslo en regionreform, men vi ville aldri gjennomført en reform uten folket i ryggen, slik de borgerlige gjorde. Det vi derimot har sagt er at vi ønsker å styrke fylkeskommunen med flere oppgaver. Dette foreslo også Senterpartiet under behandlingen av regionreformen, basert på Solberg-regjeringens eget ekspertutvalg som foreslo at 4760 årsverk og 23,5 milliarder kroner skulle overføres til fylkene fra staten, men dette ble ikke fulgt opp i regionreformen.

Senterpartiet har hele tiden vært sterkt imot Viken og jeg ønsker å oppsummere de viktigste årsakene til dette:

Viken er en meget dårlig ramme for folkestyre, lokaldemokrati og gode tjenester nær folk.

Viken ble slått sammen med tvang , uten forankring hos verken innbyggerne eller hos folkevalgte.

, uten forankring hos verken innbyggerne eller hos folkevalgte. Viken er for stort i areal. Det er betydelige avstander mellom områder som ikke har noen historisk eller naturlig tilknytning. Viken består av totalt 51 kommuner.

Viken er for stort i antall innbyggere. Det bor over 1,2 millioner mennesker i Viken. Over 1/5 av Norges befolkning i ett fylke. Til sammenligning bor det flere eller tilsvarende antall mennesker i Viken enn det gjør i 13 land i Europa (hvis man regner med de små og uoffisielle landene). Hver enkelt innbygger får mindre og si og det blir vanskeligere for innbyggerne å påvirke.

Fylkesinndelinga som de borgerlige partiene tvang igjennom i Stortinget med knapt flertall mangler enhver form for logikk. Hvorfor skulle Møre og Romsdal, Nordland og Rogaland fortsette som egne fylker, mens Østfold (med omtrent samme folketall), Akershus (som er langt større) og Buskerud ble slått sammen med tvang?

De folkevalgte skal ha lokalkunnskap. Det er uansvarlig og ta avgjørelser over områder man ikke har god nok kjennskap til. Hvor mange Østfoldinger (bortsett fra meg) kan skryte på seg at de er lokalkjent i Numedal?

De folkevalgte blir sentralisert. I Viken er distriktene dårligere representert enn i de gamle fylkene. Faren er stor for at distriktene taper og det blir mer sentralisering av tjenestene.

Kvaliteten på den politiske debatten blir dårligere fordi vi mangler felles debattarenaer og medier som dekker hele Viken. I tillegg blir avstandene til og fra fylkesmøtene altfor store og man risikerer at færre folkevalgte engasjerer seg.

Når et flertall av de politiske partiene (inkl. Høyre og Frp) i valglovutvalget mener at Viken er for stort til å være en egen demokratisk valgkrets til Stortinget, da er også Viken for stort som eget fylke.

De nye fylkene har fått svært lite nye oppgaver i forbindelse med regionreformen, stikk i strid med Solberg-regjeringens uttalte mål med reformen.

Å la Viken fortsette som fylke vil på sikt være mye dyrere enn å oppløse det. Byråkratiet og administrasjonskostnader vil vokse, og kostnaden ved å sentralisere tjenester vil være enorme for de lokalsamfunnene det gjelder.

La det også være klinkende klart: De tre nye fylkene skal ta med seg det beste fra Viken og mye av det arbeidet som er gjort skal videreføres. Dette gjelder alt fra IT-løsninger til arbeidet videre med sømløse billettsystemer i kollektivtrafikken. De ansatte i Viken skal også ivaretas på best mulig måte.

Nå gleder jeg meg stort til å ønske Nye Østfold fylke velkommen tilbake 1.1.2024. Et fylke basert på nærhet og hvor innbyggernes interesser vil bli mye bedre ivaretatt enn det ville gjort med monsterfylket Viken som strekker seg fra Geilo til Kornsjø.

Jeg ønsker også å sende en stor takk til Senterpartiets fylkestingsgruppe ved fylkesrådene Annette Lindal Raakil, Magnus Weggesrud og Brita Skallerud. Tusen takk for det fantastiske arbeidet dere har gjort!

Jeg er stolt av å tilhøre et parti som setter lokaldemokrati, folkestyre og nærhet til folket høyt. Jeg er stolt av å tilhøre et parti som har vært selve drivkraften bak å løse opp Viken og som leverer på sine valgløfter. Jeg er opprinnelig Særping og stolt Østfolding til jeg dævver!

