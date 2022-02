Hva er et nabolag?

. (...)

For noen er det den lille veien man bor i, for andre kan det være blokka eller rekkehusområdet – eller det kan romme hele lokalsamfunnet. Felles for det man definerer som sitt nabolag er at det har noen fysiske avgrensninger, og det handler også om et sosialt fellesskap og en tilhørighet til en gruppe med andre mennesker.

En by består av mange nabolag og lokalsamfunn. Små brikker i det store puslespillet. Uten velfungerende nabolag vil heller ikke byen fungere. Av god grunn har nabolagets rolle blitt løftet høyt opp på agendaen de siste årene. Dels har det med pandemien å gjøre, og at vi alle har vært mye i nærmiljøene våre og sett hva det har å by på, og hva det mangler. Hovedårsaken er nok likevel at flere og flere av oss er ensomme, og det er behov for å finne tilbake til et tettere fellesskap. Løsningen kan finnes i nabolaget.

Det er tydelige sammenhenger mellom gode nabolag og livskvaliteten til menneskene som bor der. Det kan handle om at det er lagt til rette for møteplasser, krysningspunkter hvor man er nødt til å gi et smil, slå av en prat, bry seg og se hverandre.

Noen ganger kan nabolaget overraske deg positivt! — Pernille Kolstad Heen, sivilarkitekt

Vi vet fra studier at en av de viktigste faktorene for et langt og lykkelig liv er gode relasjoner til andre mennesker, mens ensomhet og et dårlig sosialt nettverk med få venner har motsatt effekt. Det gjør oss rett og slett syke, og ensomhet har blitt et folkehelseproblem i mange vestlige land. I England er problemet blitt så stort at de har fått sin egen Ensomhetsminister.

Hvordan skal vi få slutt på ensomheten?

Nøkkelen ligger i å fokusere mer på fellesskapet og mindre på individualisme. På oss fremfor meg. Før var dette en selvfølge. Vi bodde tett sammen i storfamilier, og nabolaget og landsbyen var klart definert. Torget, tunet, kjøpmannen på hjørnet eller kirken var naturlige møteplasser hvor mennesker kom i prat, og det ga en følelse av tilhørighet og samhold.

Nabolag som tilfredsstiller behovene vi mennesker har for å møtes, og legger til rette for at vi blir kjent med hverandre har langt på vei lykkes. Vi må bygge byer og nabolag hvor folk trives. Og det er her byutviklingen, og planlegging av våre bygde omgivelser kommer inn. Planmyndigheter, byutviklere, arealplanleggere og arkitekter må være klar over virkningen av boformer, bygningsstrukturer, veier og åpne plasser som vi gir til nye nabolag. Er det formet og gitt funksjoner slik at man skal møte naboene sine og ha et fellesskap med dem? Eller kan man gå hele livet uten å måtte ha noe med andre å gjøre? Ønsker vi å fokusere på individet eller på fellesskapet? Når vi vet hva ensomhet fører med seg av utfordringer for individet og samfunnet burde svaret være opplagt.

Forsker Erling Dokk Holm ved NMBU sier i podkasten «Bysnakk», at sosiale relasjoner i nabolag er veldig viktig. Forskning viser at det er lettere å bygge varige relasjoner når nabolaget er organisert i kvartalsstruktur med et definert, felles gårdsrom, enn om man bor i lamellblokker hvor møteplassene er mer utflytende og udefinerte.

Kvartalet som bystruktur, eller karrébebyggelse som det også heter, er en av de mest sosiale strukturene man kan bygge. Denne måten å organisere bygningene på, tett mot veiene rundt, og med et gårdsrom i midten, gir bokvaliteter som mange ønsker seg.

Det gir god sosial kontroll å ha et privat, lukket tun som du deler med naboer. Har man alle inngangene vendt mot denne fellesplassen øker kontakten mellom mennesker, og det føles trygt å bo der. Her kan det være benker, lekeplasser, felleshus eller områder for dyrking. Man er skjermet fra biler, innsyn, og byens larm. Siden bygningene i et kvartal ligger tett på gaten hvor det er liten grad av privathet, er det naturlig å legge noe annet en bolig i 1. etasje. Det kan være butikk, kafé, næring eller kontor – funksjoner som bidrar til bylivet utenfor med utadrettede og aktive fasader.

Interessant er det også at Dokk Holm forteller at mange av de mest populære nabolagene våre ikke har private balkonger. Mens moderne boligprosjekter i stor grad fokuserer på den enkeltes boenhet, og prioriterer private uteplasser foran fellesskapets møteplasser, har disse nabolagene i stedet gode fellesområder med aktiviteter, hvor man får det sosiale med på kjøpet.

Lille Tøyen Hageby i Oslo er et godt eksempel på et velfungerende og populært nabolag med stort fokus på goder som styrker fellesskapet. De 318 boligene henvender seg ut mot store grønne parkområder. Man har lekeplasser og sittegrupper i skyggen av store trær, felleslokaler kan leies til bursdager, og en helt egen kolonial og bydelskafé styrker følelsen av tilhørighet. En idyll rett og slett.

Veien jeg bor i føles ikke helt som Lille Tøyen Hageby, men noen ganger kan nabolaget overraske deg positivt! Som når en mamma i barnehagen tar initiativ til felles Halloweenfest med grilling, sang og dans i Bratliparken, og over 100 mennesker møter opp. For en sosial boost etter måneder med nedstenging! Og nå snakkes det om å gjøre det til en tradisjon.

I bunn og grunn handler det jo om at det er vi mennesker som sammen skaper nabolagene våre, som denne ildsjelen av en mamma med ekstra overskudd, som ønsket å gjøre noe hyggelig for andre i en vanskelig tid. Og hvis man legger til rette for møteplasser, parker og steder man uansett treffes, og enkelt kan være sammen, er man et godt stykke på vei.

