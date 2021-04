Minneord Bjarne Lorentz Movik

Bjarne var født i Sørfold i Nordland, i et distrikt hvor fiske og småbruk var de viktigste næringsveier. Han vokste opp i et kristent hjem og tok realskolen som privatist i hjemkommunen under krigen. Artium tok han i Bodø i 1949.

Etter at han hadde arbeidet ved jernbaneverket i Narvik gikk veien til Trondheim og studier til sivilingeniør ved NTH. Under studietiden traff han Kari, som han giftet seg med i Nidarosdomen den 11. desember 1954. Etter noen år i Bergen ble han ansatt ved Fredrikstad E-verk. Så, 18 år senere ble han administrerende direktør. Den stillingen hadde han fram til 1. april 1992. På den tiden hadde han ansvaret for ca. 180 ansatte. Det siste året, fram til han gikk av med pensjon i 1993, var han spesialkonsulent. Han underviste også ved yrkesskolen.

Men både han og kona hadde stor felles interesse for idrett – og friluftsliv. Han var tidligere blitt kretsmester og vunnet studentmesterskap på 5.000 m to ganger. Seks maratonløp fullførte han – og utallige mange halvmaraton! Terrengløp og langrenn var også på programmet.

Da han stilte opp – og tok verv i FSK ble det en berikelse for klubben og hans administrative evner. Han ble leder både for orienterings- og friluftsgruppen. Deretter formann og leder av hovedstyret. Så Skiklubbens første leder av finanskomiteen.

Som bidragsyter til F/S Posten var han en hjelpende hånd for Lars Corneliussen. Skihyttas Venner fikk også stor assistanse av Bjarne – og i «vaffelgjengen» var han en pådriver. Vi gamle kara har hatt mange gode minnestunder sammen. Men den driftige Bjarne engasjerte seg også i Begby I.L., som han bodde i nærheten av. Det ble lagt ned mange hundre timer i å holde lysløypa ren for sommerturer og når skia hadde snø å gå på!

Hans store kjærlighet, Kari, døde fra ham i januar 1999. Men han hadde tre flotte barn. Astrid (bosatt på Hvaler), Berit (i Trøgstad) og Kjersti (på Kråkerøy). Bjarne hadde åtte barnebarn og mange oldebarn. Således en «rik mann». Nå er vi mange som vil bevare Bjarne i våre sinn som en god venn og ressurs for byen vår.