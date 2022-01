Loppeberget avvikles – ildsjelen Ulf orker ikke mer

På slutten av fjoråret fikk dugnadsgjengen en brannteknisk inspeksjon i lokalene. Noe som medførte en rapport med flere pålegg om utbedringer. Men det er ikke påleggene fra brannvesenet som gjør at vi nå avvikler foreningen, sier Ulf Berg.

– Alternativet hadde vært å finne et annet lokale, noe vi sikkert hadde klart. Men det er ingen som er villig til å overta min rolle i foreningen. Derfor har styret enstemmig bestemt å avvikle. Min helsesituasjon gjør at jeg ikke kan bidra mer, medgir Fredrikstads ildsjel og styreleder i Loppeberget Fredrikstad, Ulf Berg.

Millioner til lag og foreninger

Siden 2018 har foreningen drevet Loppeberget på Trosvikkaia, og fra 2010 har selskapet vært registrert. Først under navnet FBK-Berget, hvor dugnadsgjengen med Berg i spissen tilførte Fredrikstad ballklubb i snitt én million kroner i året, deretter navneskifte til Loppeberget – og midler til cirka 120 frivillige foreninger.

I løpet av årets første uke skal lokalene tømmes. Ulf Berg innrømmer at det er vemodig.

– Det har selvfølgelig vært spesielt å drifte et loppemarked etter at pandemien gjorde sitt inntog. Men det har blitt noen hundre tusen kroner som vi med glede har kunnet sende til blant annet Brobyggeren fritid på Lisleby, Det hjelpende hjerte, Hjelp oss og hjelpe og Frikirkens speidergruppe, for å nevne noen.

Deler av Ulf Bergs luftveier har kollapset, og kan ikke behandles. – Det har blitt mange turer innom legevakta og innleggelser på Kalnes, forteller den ellers så aktive ildsjelen i Fredrikstad. (Tomm Pentz Pedersen)

Egen dag for personer med nedsatt funksjonsevne

Ulf Berg har gjennom årene blitt nominert til flere ildsjelpriser. I 2016 ble han kåret til årets ildsjel i Fredrikstad av Demokratens lesere. Tre år senere ble Bergs innsats formidlet til hele landet. NRK sendte aktualitetsprogrammet «Norge nå» direkte fra lagerskuret på Porselenskaia. I beste sendetid på statskanalen fikk seerne se hvordan dugnadsinnsats kan bidra til midler for lag og foreninger – ved å samle, sortere og selge lopper.

I februar blir det et ekstraordinært årsmøte i foreningen Loppeberget, og avvikling vedtatt. Et siste bidrag til lokalsamfunnet, fra foreningens kasse, har likevel Ulf Berg ønske om å gjennomføre.

– Vi kommer til å sette av cirka 75.000 kroner i et fond. Målet er at disse pengene skal brukes til noen som virkelig fortjener en oppmuntring i hverdagen. Først må samfunnet komme tilbake til normalen etter koronaen. Men et alternativ kan være å gjennomføre en egen dag for personer med nedsatt funksjonsevne, slik vi gjorde det under siste Tall Ships’ Races Fredrikstad.

Etter utallige markeder og auksjoner avvikler Loppeberget både forening og loppemarked. (Skjermdump Facebook)

