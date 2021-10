Forsinket åpning av overgang til 9 mill.

Arbeidet på den gamle overgangen til Isegran på Kråkerøy startet i midten av oktober med forventet åpning 12. november. Nå kan det bli forsinkelser.

[ (+) Sykkelfeltene i Ferjestedsveien offisielt åpnet: – Dette er bare starten ]

Rust på gammelt rør

Tidligere har Fredrikstad kommune meddelt at atkomsten til det populære rekreasjonsområdet blir som i dag: «Overgangen skal sikre tilgang for tung og omfangsrik transport ved arrangementer, for aktørene som holder til på Isegran, for nødetater og båttransport til båthavna. Den nye overgangen bevarer plante- og dyreliv og sikrer vanngjennomstrømningen i Nøkledypet.»

Eksisterende stålkulvert er fjernet og skal erstattes med en ny overgang og kulvert i betong.

– Det var påvist rust på gammelt rør som tilsa at det måtte byttes innen en gitt tid, det er derfor røret og overgangen byttes nå, forteller teamleder kommunalteknikk, Malte Sebastian Hinsch, som legger til at den nye overgangen blir som tidligere:

– Helt lik som i dag, foruten at rekkverket blir noe høyere for å tilfredsstille dagens krav. I dag er det stålrør og det skal settes inn nytt stålrør. Det nye røret er dimensjonert for en BK10-vei (angir tillatt totalvekt red.anm.), og veibredden blir som i dag.

[ Fredrikstads 130 år gamle veteranferje er sikret og på land ]

– Har entreprenøren møtt på utfordringer?

– Det var noen utfordringer med å få tak i rør til den midlertidige brua, ettersom det har vært plastmangel for grossisten. Men dette løste entreprenøren slik at midlertidig bru kom på plass i tide, og stenging av overgangen holdt fremdriftsplanen. Det er også en kum som må byttes på Kråkerøy siden, svarer Malte Hinsch.

(Saken fortsetter under bildet)

Adkomsten til Isegran har vært stengt for kjøretøy siden 11. oktober. Gående og syklende har tilgang i hele anleggsperioden via en midlertidig pontongbru. (Tomm Pentz Pedersen)





Litt trangere for småbåter

Passasje og «seilingshøyde» for småbåter vil bli noe dårligere, forteller kommunens teamleder.

– Det er noe mer overbygning over nytt rør enn det var i den gamle overgangen. Når det gjelder målene i kulverten var høyden 2,9 meter i det gamle røret, og blir 2,7 meter i det nye. Bredden i det gamle røret var 4,2 meter og blir 3,9 meter i det nye.

Oppdatert byggekostnad for den nye overgangen til Isegran er på rundt 9 millioner kroner (inkl. mva.), forteller teamleder Malte Sebastian Hinsch i Fredrikstad kommune.

[ Barn og unge fra Fargespill Østfold sang for Kronprinsparet ved Håpets katedral ]

Brannberedskapen i anleggsperioden er ivaretatt, sier han:

– Alle etater har vært ute på befaring med kommunen og entreprenør for å ivareta eventuelle hendelser. Brann har tilkomst over midlertidig bru med firehjuling. Ambulanse vil måtte parkere ved brua, og tilkomst over midlertidig bru.

I anleggsperioden oppfordrer Fredrikstad kommune besøkende til Isegran å gå, sykle, ta bussen, Byferga eller benytte gratis innfartsparkering bak Kiwi og Shell i Storhaugveien (innkjøring fra Kråkerøyveien).

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Området blir sikret på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken, skriver Fredrikstad kommune. (Tomm Pentz Pedersen)





Ny overgang til Isegran var planlagt klar for åpning 12. november. Nå kan det bli forsinkelser og en utvidet periode med anleggstrafikk, støv og støy fra anleggsmaskiner for naboene i området. (Tomm Pentz Pedersen)