AstraZeneca: Pasientsikkerhet er høyeste prioritet

Norge — Det er ikke påvist sammenheng mellom vaksiner og bivirkningene som mistenkes, som er alvorlige blodpropper. Ett dødsfall i Danmark er knyttet til saken.

– Pasientsikkerhet er høyeste prioritet for AstraZeneca. Tilsynsmyndighetene har tydelige og strenge effektivitets- og sikkerhetskrav for godkjenning av alle nye legemidler, og det inkluderer vår vaksine. Vaksinens sikkerhet er blitt studert omfattende i kliniske tredjefasestudier, og fagfellevurdert data bekrefter at vaksinen generelt tolereres bra, skriver AstraZeneca i en kommentar til NTB.

Selskapet understreker at de er klar over den danske granskningen. Norske helsemyndigheter har hatt hastemøter om utviklingen torsdag.

