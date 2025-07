Psykiske traumer setter dype spor – også i kroppen

Traumer, særlig i barndommen, kan gi alvorlige konsekvenser for fysisk helse, inkludert tannhelse, skriver innleggsforfatterne. Prostock-Studio/iStockphoto

Psykiske traumer er ikke bare et spørsmål om mental helse – de påvirker hele kroppen. Nye funn fra Tromsøundersøkelsen viser at traumer, særlig i barndommen, kan gi alvorlige konsekvenser for fysisk helse, inkludert tannhelse.

Det gjelder mange mennesker, og konsekvensene merkes livet ut, langt etter barndommen. Dette må tas på alvor – både i helsevesenet, blant politikere og i samfunnet generelt.