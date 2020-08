Vi må møte den nye situasjon med ro, fatning og rasjonalitet.

«Keep calm and carry on», het det på britiske plakater under den andre verdenskrigen, og er siden blitt et internasjonalt munnhell. Budskapet kan med hell gjentas i disse dager da Norge hjemsøkes av koronasmitten, og vi igjen lar panikken nappe i oss.

Vi må møte denne nye situasjonen med ro, fatning og rasjonalitet.

Smittespredningen vi nå ser i landet kommer ikke som noen overraskelse. Folk har hatt ferie, og enten ukene er tilbrakt i Norge eller på grønne feriemål i Europa, løp vi alle en kalkulert risiko for at koronasmitten igjen kunne blusse opp.

Det har den gjort, og ikke bare i Norge.

Over hele Europa går alarmen, og nå strammer norske myndigheter til igjen. Det innføres skjenkestopp etter midnatt, breddeidretten får ikke starte opp igjen, maksgrensa på 200 for arrangementer beholdes, det oppfordres til munnbindbruk på hjemreiser og det kom i går nye oppfordringer til folk om ikke å reise ut.

Dette er kloke tiltak.

Behold fatningen og husk de basale reglene for smittehåndtering nå som meldinger om ny smitte fra hele landet finner sine plasser på toppen av medienes fronter. Det er vår oppfordring til alle. Vask hendene, hold avstand er fortsatt det beste rådet.

Vi er glad for at også statsminister Erna Solberg gjentok dette denne uka.

Her hjemme er det kommet krav fra flere hold, fra utsatte arbeidsfolk som bussjåfører til helsepersonell, om påbud av munnbind. Regjeringen vurderer munnbindpraksisen løpende.

Vi mener det er uklokt med påbud i det offentlige rom.

Men primærrådet om å holde god nok avstand til hverandre, vil bli vanskelig å følge når samfunnet om en uke skal i gang igjen med millioner av oss på vei til skoler, studiesteder og arbeidsplasser. Alle kan ikke gå eller sykle, mange er helt avhengig av kollektivtransport.

For disse, og derfor for oss alle, er munnbind en svært god forsikring. Det har vist seg å fungere fint på fly. Vi støtter derfor en tydelig anbefaling fra våre myndigheter om dette.

Men allerede ser vi at prisene på munnbind har gått i været i takt med etterspørselen. Den slags kriseprofitt må vi klare å forhindre. En anbefaling om bruk, må også følges opp med at myndighetene sikrer at prisene på munnbind holdes på et fornuftig nivå.