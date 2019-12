Snaut to år før stortingsvalget ligger det an til regjeringsskifte i 2021.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har store muligheter til å bli statsminister, men det er uklart hvilke partier han tar med på laget. Det må de rødgrønne partiene bruke det nye året på å gi oss svar på.

Det er en risikosport å spå nesten to år fram i politikken, men meningsmålingene fra desember gir likevel en viss pekepinn. Det mest aktuelle alternativet er en regjering av Ap, Sp og SV. Disse tre partiene ville ha fått 90 stortingsrepresentanter dersom snittet av de siste meningsmålingene var valg.

Det er fem mandater mer enn det som trengs for å ha flertall på Stortinget. Dagens fire regjeringspartier ville bare ha fått 60 mandater.

Det politiske landskapet er likevel uryddig. Både Rødt og MDG ligger an til å få inn rundt ti representanter på Stortinget. Senterpartiet har styrket seg kraftig.

Med dette som bakteppe har det bygget seg opp nye fronter i politikken. Det mest interessante er at MDG og Senterpartiet har blitt motpoler i mange viktige saker. Sp har i realiteten lagt ned veto mot å regjere sammen med MDG. Det er synd – en «Oslo-løsning» på nasjonalt nivå ville kunne gjøre mye bra for landet vårt.

Visse røster i Ap vil ha med MDG på laget, men Ap-leder Jonas Gahr Støre holder kortene tett til brystet. Han mener det er for tidlig å lukke dører. Støre nøyer seg med å snakke pent om Sp og SV. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum snevrer enda mer inn ved å si at målet er en Sp/Ap-basert regjering.

SV-leder Audun Lysbakken har invitert hele opposisjonen til å danne en bred allianse. SV-utspillet fikk en lunken mottakelse, men Lysbakken har sådd et frø som har skapt en etterlengtet debatt. I løpet av våren 2020 bør det utkrystalliseres et konkret alternativ til dagens regjering.

Vi håper at de rødgrønne partiene bruker det unikt gode utgangspunktet til å meisle ut en felles, ny retning for landet vårt. Det nye året bør brukes til å tenke de store tankene, slik at velgerne har et klart alternativ idet vi går inn i valgåret 2021.