NRK-programmet «Sløsesjokket» har satt pekefingeren på et ømt punkt.

Skadde elbiler blir i stor grad skrotet framfor å bli reparert. Det lønner seg rett og slett ikke å forlenge livet til relativt nye biler. Momsfritaket for kjøp av elbiler er hovedårsaken. I tillegg bremser bilbransjen for en framtidsrettet løsning på et stort miljøproblem.

Krasjer du elbilen er det nemlig 25 prosent moms på deler og reparasjon. Dermed blir det mindre lønnsomt å fikse en elbil enn en fossildrevet bil. Når forsikringsselskap og skadeverksted har bestemt at en bil skal vrakes, er det ingen vei tilbake. NRK-programmet har imidlertid vist at det er en annen vei til et mer miljøvennlig mål.

Løsningen er å bruke brukte i stedet for nye deler.

Men det kvier bilbransjen seg for og begrunner det blant annet med hensynet til sikkerhet. NRK har tatt tak i en E-Golf fra 2016 som sto klar til vraking hos en bilopphugger. Et brukt batteri ble satt inn. Regnestykket gikk i solid i pluss, og bilen ruller videre på norske veier.

Denne historien er et eksempel på at vi alle bør kunne bli flinkere til å gjenbruke framfor å kaste produkter som kan repareres. Det handler om å ta bedre vare på miljøet på kloden. I tillegg vil det bli arbeidsplasser av å utnytte det fagfolkene omtaler som sirkulærøkonomi. Her ligger det et stort potensial i elektronisk utstyr, byggevarer og tekstiler. En fersk Sintef-studie konkluderer med at det innenfor disse tre sektorene kan skapes 18.000 jobber her til lands.

Men det er motkrefter som må møtes.

I en globalisert verden er det eksempelvis billigere å kjøpe en ny importert hårføner enn å reparere en ødelagt. På den annen side viser eksempelet med E-Golfen at det er mulig å hindre sløsing og at god sirkulærøkonomi skaper arbeidsplasser her hjemme. Norge er allerede i verdensklassen i å gjenvinne søppel gjennom gode systemer for sortering. Nå må vi bli like gode til gjenbruk. Å få et produkt til å vare lengst mulig er det beste for miljøet.