Av

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) er 59 år gammel. Han synes måten mange i hans egen generasjon snakker om de unges bekymring for klimaendringene på, viser en stor mangel på forståelse og respekt.

– Unge frykter hva som vil skje med drikkevannet vårt, med havnivået, med været og med vår evne til å leve gode liv på grunn av klimaendringene. Likevel blir de møtt nærmest med forakt når de med rette stiller spørsmål ved norsk olje- og gassindustri. Min generasjons, og særlig mitt kjønns, svar på den frykten er ofte å møte unge med en voldsom retorikk om at de ikke forstår hva oljen har betydd for Norge og at de er utakknemlige, sier Johansen til Vårt Land.

Vårt Land har denne helgen fortalt om 25 år gamle Nora May Engeseth og moren hennes. Mens Nora bruker all sin tid på å jobbe for klima og miljø, er hennes 51 år gamle mor er langt mindre engasjert og bekymret. Forskjellen mellom de to generasjonen er typisk for hvordan unge og gamle forholder seg til klimaendringene.

Les også: Klimafornekteren Donald Trump forlater Det hvite hus med lavere utslipp

Klimafornektere

For Ap-politikeren er det åpenbart at vi ikke kan fortsette med klimagassutslipp som vi gjør i dag.

– Vi må ha forståelse for at det er ganske drastiske grep som må gjøres. Mange bruker fortsatt mye tid og krefter på å si at klimaendringene ikke er et problem, uten at de har belegg for det. Det bidrar til at vi skyver på problemet hele tiden istedenfor å ta tak i det.

En omfattende spørreundersøkelse fra det britiske opinionsbyrået YouGov, viser at Norge er helt i verdenstoppen i fornektelse av klimaendringer. 10 prosent av oss tror ikke på menneskeskapte klimaendringer. Bare USA og Saudi-Arabia har flere klimafornektere blant de undersøkte landene.

– Mange lever nok i fornektelse fordi de frykter endring. Min generasjon har vent oss til å leve livene våre sånn som vi gjør, og liker ikke at noen kommer og pirker oss i øyet og sier at livsstilen vår må endres.

Generasjonssolidaritet

Byrådslederen etterlyser solidaritet på tvers av generasjoner i møte med klimaendringene.

Han mener unge har vist stor solidaritet med eldre under koronapandemien, og ofret mye for å ta vare på dem.

– Veldig mange opplever at de har satt livet på vent, og ikke får tatt del i det sosiale livet som betyr enormt mye når man er i 20- og 30-årene, sier Johansen.

Han viser til en ensom digital studiehverdag, en amputert russetid, et mer krevende arbeidsmarked, og drømmer om å reise og oppleve verden som er lagt på is.

Ap-politikeren er imponert over hvordan unge har taklet pandemien. Han etterlyser samme respekt og solidaritet fra den eldre generasjonen med den yngre i møte med klimaendringene.

– Noe av det viktige i klimakampen fremover er å bygge broer mellom generasjoner, mellom sosiale klasser og mellom by og land. Vi er alle i samme båt. Klimakampen kan ikke være et middelklasseprosjekt som retter pekefingeren mot alle andre.

Les også: 2020 – det varmeste og nest våteste året Norge har registrert