Det perfekte offerlammet

Onsdag ettermiddag sprakk nyheten om at Sissel Knutsen Hegdal, Høyre-ordføreren i Stavanger, trakk seg med umiddelbar virkning. Det skjedde etter at det ble klart at ordføreren hadde brukt partimidler privat, til festivalbilletter, flybilletter, kontantuttak og middager. Til sammen er det snakk om i overkant av 50.000 kroner. Alt er i dag tilbakebetalt.

Sissel Knutsen Hegdal må falle for at Erna Solberg skal kunne stå.

Sett fra utsiden ser dette ut som en gråsone. Flere av tilfellene ligger i det vi oppfatter som grenseland mellom arbeid og privatliv. Det er mulig Knutsen Hegdal har begått feil, men det finnes også mulighet for at mediene ikke evner å skille skit fra kanel når de værer blod, og at saken dermed framstår mer alvorlig enn den er.

Bystyregruppa i Stavanger Høyre er av den oppfatningen, og har enstemmig vedtatt at dette er et forhold mellom Knutsen Hegdal og gruppa. De mener Knutsen Hegdal kunne ha fortsatt som ordfører nå som alt er tilbakebetalt og oppgjort. Lokalt peker man også på manglende retningslinjer for pengebruk i en hektisk valgkamp som formildende.

Høyre sentralt, derimot, er harde i klypa. Partileder Erna Solberg omtaler saken som «veldig alvorlig», og partiledelsen har anbefalt at saken anmeldes til politiet. Partikontoret har sendt det de har av dokumenter til politiet slik at de kan gjøre en vurdering. Det er full offentlig strid mellom Høyre i Stavanger og partiets sentrale ledelse.

Det er lett å få en fornemmelse av hvorfor Høyre sentralt ønsker å vise styrke i denne saken: Det handler om å holde sin sti ren. Det har Høyre stort behov for etter skandalene rundt Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes og hans aksjehandler i statsministerboligen under Solbergs åtte år som landets øverste leder.

Erna Solberg sitter fortsatt på toppen av Høyre tross det nesten utrolige omfanget av inhabilitet og spørsmål om tillit som Finnes-skandalen reiser. I en situasjon der hun fortsatt er statsministerkandidat har ikke Høyre råd til flere skandaler og urent trav, nesten uansett omfang og alvorlighetsgrad.

Da må partiet vise handlekraft og en hard hånd med en ordfører som ikke har nasjonal gjennomslagskraft. Slik blir Sissel Knutsen Heggdal det perfekte offerlammet i Høyres forsøk på å vise sin rake rygg. Hun må falle for at Erna Solberg skal kunne stå. Kynismen er ikke vakker å beskue.

