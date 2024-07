Asko kom på bedre tanker

Sjåførene i Asko har fått trekk i bonusen når de er hjemme på grunn av sykdom. Landets største distributør av matvarer gjør nå helomvending. Asko er grossist og frakter matvarer ut til Norgesgruppens 200 butikker, der blant annet Kiwi-kjeden og Meny-butikkene inngår. Norgesgruppen er den desidert største aktøren i dagligvarehandelen.

Det var Dagens Næringsliv som før jul i fjor fortalte at matgigantens Oslo-sjåfører får kutt i bonusen når det årlige sykefraværet overstiger fem dager. En liknende ordning har også omfattet Asko-sjåførene i Rogaland. «Dette hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv», sa konserntillitsvalgt Stian Kvalvaag den gang så treffende.

Prosessen har fått en lykkelig slutt.

Men er Asko nå på rett vei. «At ulike bonusordninger endres er ikke uvanlig, da dette i utgangspunktet er en gevinst som ansatte og bedriften skal dele. Dette evalueres fortløpende», skriver Askos toppsjef Tore Bekken i en epost til DN.

Bekken har tidligere forklart at hensikten med bonusordningene var «å stimulere til en høy grad av tilstedeværelse på jobb, som igjen bidrar til god service og leveringsfrekvens for våre kunder». Han varslet samtidig en dialog med tillitsvalgte med sikte på å fjerne fraværskravene. Og denne prosessen har altså fått en lykkelig slutt.

Les også Lars West Johnsen: Skuddene i Pennsylvania.

Bonusordninger kan være gode eller dårlige. Oftest er det siste tilfelle. De aktuelle bonussystemene ved Asko var dypt urettferdige, for de undergravet i realiteten ordningen som sikrer full lønn under sykdom. Dette har vært en rettighet for norske arbeidstakere siden 1978, kjempet fram av fagbevegelsen med LO i spissen.

Kravet om tilstedeværelse i Asko-ordningene skjærer også alt sykefravær over en kam. En sjåfør som blir sykmeldt som følge av en arbeidsulykke, etter å ha blitt påkjørt av en truck, har blitt trukket i bonus på lik linje med annet sykefravær, alt fra kreftsykdom til fordekt skulk gjennom egenmelding.

Les også Kjetil Staalesen: Folkefinansiert kassakreditt.

Det er uansett helt feil å straffe folk som er syke, enten det er ved å innføre karensdager eller trekk i eventuell bonus. På den annen side er det en utfordring at sykefraværet er relativt høyt hos en del bedrifter og virksomheter. Dette er noe fagbevegelsen, arbeidsgiverne og politiske myndigheter i fellesskap må ta fatt i.

Hovedproblemet er langtidsfraværet. Derfor er det positivt at LO og NHO har åpnet for å endre sykelønnsordningen på dette punktet, men samtidig slår ring om rettigheten som gir full lønn under sykdom. Asko skal ha ros for snuoperasjonen som i praksis bidrar til det samme.

Les også Trygve Svensson: Tilbake til fortiden i ruspolitikken.