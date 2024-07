Dramatiske dødstall i Gaza

Et av verdens mest anerkjente vitenskapelige medisinske tidsskrift, The Lancet, anslår i den nye rapporten Counting the dead in Gaza: difficult but essential at dødstallene i Gaza kan være over 186 000 døde siden 7. oktober 2023.

Det offisielle tallet fra helsemyndighetene i Gaza var søndag 38 153 døde. Dette tallet baserer seg på meldinger fra sykehusene i Gaza, og fra hjelpearbeidere og journalister i felt. Tallet er basert på antall kropper. Under halvparten av dem er identifisert.

186 000 mennesker utgjør mellom 7 og 9 prosent av hele befolkningen på Gaza

Dette tallet er altfor lavt, mener The Lancet. De sier det er umulig for myndighetene i Gaza å få oversikten over antall døde når infrastrukturen ligger i ruiner.

35 prosent av alle bygninger i Gaza er ødelagt i følge FN. Det anslås at minst 10 000 døde mennesker ligger i ruinene.

Selv tallet på 186 000 døde palestinere er et konservativt anslag skriver The Lancet. I konflikter i nyere tid vet man at det reelle tallet på døde ligger et sted mellom 3 og 15 ganger av alle dem som drepes direkte på grunn av vold. I Gaza har the Lancet brukt et forsiktig 4-tall. Indirekte dødsfall handler om alt mulig helserelatert og mangel på helt essensielle ting for å overleve. 186 000 mennesker utgjør mellom 7 og 9 prosent av hele befolkningen på Gaza.

The Lancet skriver i rapporten at dødstallene kommer til å bli mye høyere i måneder og år fremover på grunn av et ødelagt helsevesen, sykdommer, sult, mangel på vann og hjemløshet, samt at UNRWA - FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger - er kraftig underfinansiert. I dag er UNRWA en av få gjenværende organisasjoner inne på Gaza.

Dersom nesten 200 000 mennesker er døde på grunn av angrepene fra Israel, kan vi forestille oss det svimlende antallet skadde mennesker i tillegg. I gruppen av pårørende må vi anta at hele befolkningen i Gaza inngår, samt deres familie og venner i andre land.

The Lancet skriver at det er helt essensielt å dokumentere antall døde i krig; for historiske fakta for ettertiden og for at vi alle skal erkjenne de reelle kostnadene av krig.

Tallene fra The Lancet er en kraftig påminnelse om at våpenhvile, en enorm humanitær innsats, samt en rask og effektiv gjenoppbygging av infrastruktur er helt prekært i Gaza.

