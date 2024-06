Stryk for skolereform

I august 1997 senket man alderen for skolestart i Norge fra sju til seks år. Grunnskolens løp ble forlenget fra ni til ti år. Siden har debatten gått.

Nå har forskerne konkludert, og funnene er helt i tråd med det som har vært en slags sannhet om reformen − leken forsvant da ungene kom inn i skolen.

Selve premisset for reformen var at leken skulle være det bærende pedagogiske prinsippet. Leken skulle ha en sentral plass i småskolen, fra 1. til 4. klasse. Og særlig i det første året, da barnehage og skole smeltet sammen. Leseopplæringen skulle ikke begynne før i andreklasse.

Mange har hatt mindre gode skoleløp enn de burde.

Men 27 år etter er fasit klar, leken forsvant: «Det er lite bruk av frilek og lekinspirerte aktiviteter i undervisningen som støtter læringen», slo professor Elisabeth Bjørnestad fast da hun la fram forskningsprosjektets sluttrapport tirsdag.

Samfunnet rundt skolen har endret seg mye siden seint på 1990-tallet. Noen år etter reformen fikk vi det såkalte Kunnskapsløftet, som endret verdisynet i skolen. Initiativet ble tatt på Høyres vakt med kunnskapsminister Kristin Clemet i spissen. Leken døde. Inn kom tester og kartlegginger. Ungene måtte tidlig krøkes. Barnehagepedagogene som i 1997 var ønsket velkommen inn opp til fjerde trinn, var i realiteten kastet på dør.

Det er suksessivt blitt stilt større krav og forventninger til skolen. Skoleledere er kommet i skvis og har måttet prioritere timer som kan dokumenteres og gi faglige resultater. Krav om målbarhet og resultater fra politikere og storsamfunn knuste leken. For tidlig skolestart har helt sikkert ført til at mange har hatt mindre gode skoleløp enn de burde.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) freder likevel reformen. Det kan man forstå. Men det betyr ikke at man ikke kan endre hvilken pedagogikk og prinsipper man møter barna med. Det er kanskje for seint og praktisk umulig å sende 6-åringene tilbake i barnehagene, men det er ikke for seint å gjøre om på læreplaner og igjen vektlegge leken i skolen. Det er vi glad Nessa Nordtun sier at hun vil gjøre. Forskerne anbefaler flere pedagoger og mer kompetanse på lek, fysiske bedre tilrettelegging av klasserom og heldagsskole.

Intensjonene med reformen er ikke oppfylt. 6-årsreformen føyer seg inn i ei rekke med rent ut vågale eksperimenter med barn og unge i skolen. Den ukritiske innføringen av nettbrett og digitale læremidler i skolen det siste tiåret, er et annet grovt eksempel på svakt fundert politikk.

Gi ungene en bedre skolestart, med mer lek. Og la oss som samfunn lære ei lekse av 6-årsreformen til vi neste gang skal fullskala-teste teorier på barn og unge.

