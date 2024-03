Det siste måltid

– Mange elever har gruet seg til denne dagen. Fordi vi liker dette tilbudet så godt, sa August Østby til VG. Han er leder for elevrådet på Edvard Munch videregående skole i Oslo. Fredag fikk elevene sin siste porsjon gratis skolemat. Bare i Oslo mister 37.000 elever i ungdomsskoler og videregående tilbudet.

I Stavanger fortsetter skolematordningen fram til sommeren, men så er det slutt, hilsen de borgerlige partiene i byen. Tilbudet vil bli gratis bare for noen. Gratis frukt og grønt i ungdomsskolen, som ble innført nasjonalt av de rødgrønne, forsvant så fort Høyre kom til makta i 2013.

Hovedstadens nye høyrebyråd stenger nå skolekjøkkenet

Den sittende regjeringen får mye kritikk for å reversere allerede innført politikk, men med dette gjør Høyre det samme. Et stort og viktig steg framover for norske skoler, og for utjevning av forskjeller, settes en stopper for av Høyre før beste praksis er etablert og nok erfaring er høstet. Det er veldig synd, og mange titalls tusen elever og foresatte har grunn til å være skuffet.

Færre elever spiser frokost hjemme. Og stadig flere kommer på skolen uten matpakke. Gratis skolemat-prosjektet i Oslo kommune var kanskje derfor populært blant elevene, men hovedstadens nye høyrebyråd stenger nå skolekjøkkenet. Høyre og Venstre setter kostnadene til mat opp mot flere lærere, og hevder de prioriterer læring.

Les også: Djevelen står i alle kvinner, skriver Sigrid Bonde Tusvik

Men læring og næring henger sammen. Gratis skolemat er et av de mest målrettede tiltakene for å bekjempe sosial ulikhet. Skolemat til alle jevner effektivt ut forskjeller og gir likere og bedre utgangspunkt for å lære. Felles måltider er i seg selv viktig sosial læring, og skolemat er et svært effektivt folkehelsetiltak. Gode, sunne matvaner fra tidlig alder er den beste investeringen man kan gjøre. Hver investerte krone er god samfunnsøkonomi, og gir faktisk besparing i den andre enden av livets spekter.

Viktige lokale initiativ i Oslo og Stavanger er blitt stoppet av de borgerlige. Men regjeringens innsats har dessverre vært halvhjertet, og det kunne vært gjort mer for å hindre lokale retretter. Det burde vært fremmet lov om gratis skolemat og lagt langt mer penger i statsbudsjettene. Veien fram mot målet om gratis, sunn skolemat til alle, er blitt betydelig lenger.

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene (+)

Hjelp oss å bli enda bedre. Delta i vår spørreundersøkelse

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen