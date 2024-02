To år med krig

24. februar 2022 gikk Vladimir Putins Russland til åpen krig mot Ukraina. Etter åtte år med ikke-konvensjonell krigføring mot nabolandet, kastet det russiske regimet masken for to år siden. Verden blir ikke den samme som før den skjebnesvangre februardagen.

Dødstallene stiger. Hele byer ligger i ruiner. Millioner har flyktet, mange av dem har kommet til oss i Norge. Rapportene om krigsforbrytelser er mange og grusomme. Krig er et helvete.

Vi markerer toårsdagen for krigen med å mane til fortsatt solidaritet med Ukraina

Ukrainerne har stått imot på imponerende vis. Men hele verden ble satt på prøve i februar for to år siden, og i tiden etterpå. Vi har langt på vei bestått prøven og tatt innover oss den nye virkeligheten.

Sverige og Finland har meldt seg inn i Nato. EU og Nato har sluttet rekkene om ukrainernes frigjøringskamp. Sanksjonene mot Russland er mange og harde. Det er militære og humanitære bidrag fra vesten til Ukraina som har gjort det mulig for landet å forsvare seg.

Dessverre er det stadig flere tegn som tyder på at det blir vanskeligere å være den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj og hans folk framover.

Mye peker mot at vestlig støtte til Ukraina ikke kan tas for gitt framover. Spesielt USA vakler mer enn verden har råd til. President Joe Biden sliter med å få nye støttepakker til Ukraina godkjent – og i bakgrunnen truer Donald Trump, som leder på meningsmålingene over hvem som vil bli neste president i landet. Krigsinnsatsen i Ukraina vil bli veldig vanskelig om ikke USA fortsetter sin støtte.

I en usikker situasjon står i det minste EU last og brast med Ukraina. Det er grunn til å være stolt over måten Europa har funnet sammen og stått sammen. Det er likevel mørke skyer på himmelen. Krigstrettheten gjør seg gjeldende også for folk som befinner seg langt unna frontlinjene. Dyrtid og energikrise tærer på tålmodigheten.

En meningsmåling i tolv EU-land viser at bare 10 prosent av de spurte tror ukrainsk seier er det mest sannsynlige utfallet av krigen. 37 prosent tror mest på en kompromissavtale, mens 20 prosent mente det mest sannsynlige er russisk seier, viser den ferske målingen.

Vi markerer toårsdagen for krigen med å mane til fortsatt solidaritet med Ukraina. Det er tilsynelatende ingen ende i sikte. Da er det viktig at alle gode krefter fortsatt er tydelige i sin støtte.

