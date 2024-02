Få europeere tror på ukrainsk seier

37 prosent hadde mest tro på en kompromissavtale, mens 20 prosent mente det mest sannsynlige er russisk seier, viser målingen fra YouGov og Datapraxis.

19 prosent svarte «vet ikke», 12 prosent «ingen av delene» og 3 prosent «bryr meg ikke.»

Det var stor variasjon mellom landene. I Hellas tror hele 47 prosent på en fredsavtale, i Ungarn tror hele 31 prosent på russisk seier. Landene med størst tro på ukrainsk seier, er Polen, Portugal og Sverige, der 17 prosent mente det var det mest sannsynlige utfallet.

To av tre ungarere vil ha fredsavtale

Meningsmålingen spurte også hva slags syn de spurte har på støtte til Ukraina. Her mener 41 prosent at Europa burde legge press på Ukraina til å forhandle fram en fredsavtale, mot 31 prosent som mener man bør støtte Ukraina for å ta tilbake områdene som er okkupert av Russland.

Sverige er landet der flest støtter Ukraina. Her mener hele 50 prosent at Europa bør støtte ukrainerne. Portugal og Polen følger på 48 og 47 prosent. I Ungarn og Hellas er den tilsvarende andelen kun 16 prosent, og 64 prosent av ungarerne mener Europa bør presse Ukraina til å inngå en fredsavtale.

Få vil ha Trump

Også i spørsmålet «er folk fra Ukraina en trussel eller en mulighet for landet ditt?» utmerker Sverige seg som svært ukrainskvennlig. Her svarer 52 prosent av de spurte at ukrainere utgjør en større mulighet enn trussel, mens i Polen er hele 40 prosent av den formening at de utgjør en trussel.

Bare 7 prosent av europeere sier de vil være «veldig fornøyd» med en seier til Donald Trump i det amerikanske presidentvalget. Ytterligere 7 prosent sier de vil være «forholdsvis fornøyd».

Hele 45 prosent vil være «veldig misfornøyd,» men her varierer andelen mellom 62 prosent i Sverige og Tyskland og 22–23 prosent i Ungarn og Romania.

