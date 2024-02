Medieviter: Russlands propaganda-apparat er veltrimmet og effektivt

---

Hvem: John Færseth

Hva: Forfatter, medieviter, journalist

Hvorfor: Har fulgt krigen i Ukraina på nært hold over lang tid. 24. februar er det to år siden Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina. Krigen har også blitt en informasjonskrig.

---

På hvilken måte har krigen i Ukraina også blitt en informasjonskrig?

– Krigen i Ukraina begynte i 2014, det er det første. Så har Russland helt fra starten av forsøkt å spre sine fortellinger om hva som skjer. Blant annet har de hevdet at Ukraina er dominert av nasjonalister og fascister. De har hevdet at Russland ikke var involvert i krigen i Øst-Ukraina i 2014. Det var de viktigste fortellingene i begynnelsen. Siden invasjonen har det blitt utvidet med ting som for eksempel at Ukraina selger vestligdonerte våpen på det svarte markedet, at Ukraina har ført krig mot egen befolkning i øst, slik at Russland måtte redde dem. Det er selvfølgelig bare tull. Og at Russland og Ukraina var klare for en fredsavtale i 2022, og at dette ble stanset av Vesten. Det er noen eksempler. Så er det sånn at det spres påstander som skal underbygge disse fortellingene.

Hva ønsker Russland å oppnå med dette?

– Først og fremst er vel noen av disse fortellingene ment for et internt publikum i Russland. Utenfor Ukraina, internasjonalt, så ønsker de nok å spre et ønske om å svekke støtten til Ukraina, gjerne ved å sverte dem.

Propaganda er jo ikke noe nytt, men det ser ut til at Russland har et helt eget forhold til desinformasjon. Hvorfor er det sånn?

– Dette ligner på ting Sovjetunionen også gjorde i sin tid. De spredte blant annet historier om at AIDS var laget i et laboratorium, et eksempel på vellykket propaganda som aldri blir helt borte. Så har Russland fått et veltrimmet apparat etter hvert, hvor de kombinerer statlige russiske medier som Russia Today med russiske ambassader rundt omkring. Så er det utenlandske medier som videreformidler deres fortellinger. Dette er et apparat som spiller sammen med hverandre hele tiden, og dermed gjør dette mer effektivt.

Hva er konsekvensene av at så mye desinformasjon og falske nyheter blir spredd?

– Foreløpig har det ikke så store konsekvenser i Europa. Men det er en helt annen sak hvilke konsekvenser det får utenfor: For eksempel i Afrika, hvor Russland hevder det er på grunn av Ukraina og hovedsakelig vestlige land at det er mangel på korn. De nevner ikke at Russland har blokkert ukrainske havner, for eksempel. Det kan nok ha mer effekt. Så har de for så vidt hatt hellet med seg i USA.

Har propagandaen fått et nytt liv med sosiale medier?

– Ja, til de grader. Det så vi med disse russiske trollfabrikkene som satt i gang allerede i 2014. De begynte hovedsakelig ved å operere i Ukraina, men ble etter hvert veldig effektive i å spre propaganda om krigen i Syria. Man ser også nå hvordan X, tidligere Twitter, nesten har blitt «overtatt» av troll, etter at Elon Musk gikk inn. Så spiller også TikTok en viktig rolle her. Det er helt åpenbart at sosiale medier har gitt ny betydning særlig fordi mange får nyhetene sine fra sosiale medier, og ikke tradisjonelle, redaktørstyrte medier.

Hva kan vi gjøre for lettere å identifisere desinformasjon?

– Det er en masse organisasjoner og andre som jobber med dette her, og som gjør sitt beste for å avkrefte, forklare hva som er feil, og markere dette som feil i sosiale medier. Når man kommer over en påstand, bør man rett og slett sjekke den. Er det noen faktasjekkere eller redaktørstyrte medier som har skrevet om dette? Er dette riktig? Hvem er kilden, er dette en person som faktisk har en form for kompetanse, eller er det bare «Johnny fra Stovner» som påstår noe? Og i siste tilfelle, hva slags kilder har denne til dette, hvem vises det til, er det en seriøs kilde?

Til de faste spørsmålene våre. Hva gjør deg lykkelig?

– Nei det er vel å kunne tilbringe tid sammen med venner eller med nye, spennende bekjentskaper.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Gjennom livet, så sier jeg Ringenes Herre. Akkurat nå, så har jeg oppdaget Olav Duun. Av faglitteratur må det være «All the Kremlin’s men» av Mikhail Zygar, en veldig god bok om hva som foregår i Kreml.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser god mat, går ut en tur med venner kanskje, noe sånt.

Hvilken superkraft skulle du gjerne hatt?

– Hm! Å kunne fly. Det hadde vært moro og spart masse reisetid. Jeg elsker å reise, men hater selve reiseprosessen. Eller, jeg ønsker egentlig å kunne teleportere, så slipper jeg det helt.

Hva liker du best ved deg sjøl?

– Det må kanskje være at jeg er ganske god til å ta til meg informasjon, og er jeg flink til å komme meg raskt igjen etter et lite nederlag.

Hvem skulle du helst sittet fast i heisen med?

– Donald Trump. Da skulle jeg prøvd å forklare han litt om hva som faktisk skjer i Ukraina og Europa.

