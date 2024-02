På tide med økt kjøpekraft

LO krever at årets lønnsoppgjør gir medlemmene økt kjøpekraft. Det innebærer at lønningene må stige mer enn prisene. «Det er faktisk rom for et godt og solid lønnsoppgjør», sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik da hun innledet til debatt på LOs representantskapsmøte tirsdag.

I år er det et forbundsvist oppgjør. LO har overlatt til Fellesforbundet å forhandle på LO-familiens vegne. Lønnsoppgjøret starter formelt om tre uker. Da møtes forhandlerne fra Fellesforbundet og Norsk Industri til dragkamp bak lukkede dører. Her kommer det krav om at lønnstilleggene skal gis i kroner, ikke prosenter. På denne måten får de med lav lønn relativt mest. I tillegg er det krav om et eget lavlønnstillegg.

LO krever også en bred reform for etter- og videreutdanning. Reformen skal utvikles som et tilbud tilpasset både arbeidslivet og den enkelte ansattes behov. Her må både arbeidsgiverne og regjeringen stille opp med en god finansieringsordning. Bakgrunnen er at kravene til kompetanse øker i hele arbeidslivet som følge av digitalisering, kunstig intelligens, det grønne skiftet og en aldrende befolkning.

Den norske modellen for lønnsdannelse legger til rette for en samordning på basis av det såkalte frontfaget for industrien. Modellen fører til at alle grupper drar nytte av LOs styrke og frontfagets forhandlingsmakt. På den måten får vi en lønnsutvikling på linje med produktivitetsveksten i industrien.

Spenningsmomentet er hva prisstigningen blir.

Det store spenningsmomentet ved inngangen til lønnsforhandlingene er hvor mye prisene kommer til å øke i år. Ekspertene anslår nå at vi får en prisstigning på 4,1 prosent. Alt over 4,1 prosent mer i lønn vil gi oss økt kjøpekraft. 12. mars blir det lagt fram en ny prisprognose, slik at forhandlerne har et så ferskt utgangspunkt som mulig.

Bakteppet er det faktum at arbeidstakere flest har hatt flere år med svekket kjøpekraft. Prisene har nemlig steget mer enn det man forventet. Samtidig er det industriens konkurranseevne som må legges til grunn når de konkrete lønnskravene legges fram. I år har LO-familien gode kort på hånda, for eksportinntektene er historisk høye, og industrien har gode tider.

I tillegg viser statistikken at lønningenes andel av verdiskapningen i bedriftene har falt. Eierne sitter dermed igjen med mer av overskuddene. Lønnsandelen har tradisjonelt vært litt over 80 prosent. I fjor sank denne andelen til 71,6 prosent. «Vi skal ha vår del av kaka», sa LO-lederen. Det er et rettmessig krav. Fjorårets streik viste at LO har vilje og evne til å sette makt bak kravene.

