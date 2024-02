Jonas og Trygve – og Kirsti

26,1 prosent, bare så vidt over en firedel. Så mange er det som sier at de vil stemme på et av regjeringspartiene på snittmålingene for januar. Det er katastrofale tall. Noe må gjøres.

Mye ville vært løst med å inkludere SV.

Fra flere hold, blant annet fra SV-leder Kirsti Bergstø, kommer det ønsker om at den brede venstresida må sette seg ned og finne sammen for å prøve å berge det historiske flertallet på Stortinget etter forrige valg.

Men Senterpartiet stritter imot. Der i gården er mantraet det samme som før: Senterpartiet vil styre sammen med Arbeiderpartiet. SV passer best på utsiden av regjeringen.

I Klassekampen torsdag ba statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) Vedum om å avklare Senterpartiets posisjon i forkant av valget neste høst. Det viser at statsministeren skjønner alvoret, og viktigheten av flere lagspillere. Vedum bør gripe muligheten.

Vår posisjon er den samme som SVs og LOs nå, og Arbeiderpartiets under sonderingene om regjeringssammensetningen høsten 2021: Vi ønsker SV inn i regjering. Det ønsket vi da forhandlingene med SV brøt sammen før regjeringsdannelsen, og vi ønsker det nå.

Det er både forunderlig og begredelig at Senterpartiet ikke vil vurdere å utvide regjeringen. Det kunne forstås om regjeringen hadde støtte i store deler av befolkningen og en trygg posisjon på Stortinget. Men regjeringen er historisk upopulær, og utsetter seg frivillig for politiske angrep fra alle kanter.

Det er tøft nok å styre landet i en vanskelig tid for en mindretallsregjering som det er. For regjeringen Støre, som prøver å holde flanken mot høyre bare for å bli angrepet av Rødt og MDG fra venstre, er situasjonen ikke til å holde ut.

Mye ville vært løst med å inkludere SV. Slik det er nå legger regjeringen i stedet alle eggene i en kurv: I håpet om at dyrtiden skal slippe taket og vanlige folk skal oppleve bedre økonomiske tider.

Det kan skje. Mye tyder på at vi har nådd rentetoppen. Men verden er urolig og det skal lite til for å forverre situasjonen igjen. Man skulle tro at også Senterpartiet var tjent med en mer stabil situasjon på hjemmebane i en ustabil internasjonal situasjon.

Det heter seg at galskap er å forsøke på det samme om og om igjen og forvente et annet resultat. Vi håper vi tar feil, men vi frykter at det brede sosialdemokratiet går mot et katastrofevalg om ikke kursen legges om og SV får en hånd på rattet.

