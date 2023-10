Fornuftig miljøgrep

Regjeringen hever avgiftene på bensin og diesel. Til gjengjeld blir det billigere å ha bil. 98 prosent av oss kommer til å oppleve av kostnadene går ned, lover finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Ap/Sp-regjeringen tar med den ene hånda og gir med den andre.

Bakgrunnen er det faktum at regjeringen har lovet å heve CO2-avgiften gradvis til 2.000 kroner for hvert tonn med utslipp. I neste års statsbudsjett er det lagt inn tiltak som vil føre til at klimagassutslippene reduseres med 6,4 millioner tonn fram til 2030. Sammen med allerede vedtatt politikk vil dette ifølge regjeringen sikre at Norge overoppfyller forpliktelsene overfor EU.

[ Kari Kristensen: Jeg kjenner altfor mange streikebrytere. ]

Konkret foreslår regjeringen nå å øke avgiftene på bensin og diesel med 15 øre literen. Økt innblanding av biodiesel vil føre til at literprisen på diesel øker med ytterligere 27 ør. På den annen side blir trafikkforsikringsavgiften, det som før det ble kalt årsavgiften, for fossilbiler redusert med 400 kroner i året.

Finansminister Vedum poengterer at bilister må kjøre over 40.000 kilometer i året med en vanlig bensinbil før man kommer dårligere ut enn i dag. Den gjennomsnittlige årlige kjørelengden i fjor var 12.000 kilometer. Det hører med til historien at det blir en enda større økonomisk fordel å satse på elbil i stedet for fossilbil.

[ Kjell Werner: Erna kjemper på to fronter. ]

Kort sagt blir det billigere å ha en fossilbil i garasjen enn å tanke den. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har tro på at regjeringens grep derfor vil stimulere flere til å reise kollektivt. Men dette forutsetter også at alternativet er et godt tog- eller busstilbud. Det er altfor sjelden tilfellet. Staten, fylkene og kommunene har fortsatt en lang vei å gå før det er fristende nok for flere av oss å reise kollektivt.

Regjeringen har lovet å redusere avgifter som rammer folk flest. Drivstoffavgiftene er nevnt som eksempel på slike. Likevel økes pumpeprisen, men dette kompenseres altså med lavere «årsavgift». Poenget må være å ha fokus på sluttregningen.

Mange vil mene at regjeringen burde ha tatt enda sterkere i, og gjort det jevnt over dyrere å kjøre fossilbiler. Men her gjelder det å finne en balanse som skaper aksept i det brede lag av befolkningen. Dette er spesielt viktig i en tid hvor mange rammes hard av en sterk inflasjon og et høyt rentenivå.

Regjeringen bruker både pisk og gulrot. Resultatet blir en god klimapolitikk som samtidig har en sosialt rettferdig innretning. Regjeringen er på rett vei.

[ Kjell Werner: Fjern den nye kakseskatten. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen