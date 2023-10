Erna kjemper på to fronter

Høyre-leder Erna Solberg kjemper på to fronter. Politisk angriper hun regjeringen. På det menneskelige plan kjemper hun for å beholde sitt politiske liv. Hver dag avsløres det nye detaljer i aksjeskandalen. Det blir stadig mer vanskelig å ri av stormen.

Det var ingen slagen Erna Solberg som onsdag var andre dame ut i debatten om trontalen. Hun viste til at det har blitt mange flere Høyre-styrte kommuner som resultat av høstens lokalvalg. Velgerne har gitt et tydelig signal om et ønske om forandring lokalt og regionalt. Og så ga hun uttrykk for at det er godt for rikspolitikerne igjen å være samlet.

Erna Solberg har startet den lange valgkampen fram mot stortingsvalget i 2025. Hun har absolutt ikke gitt opp målet om igjen å bli statsminister. «Regjeringen mangler en politikk for framtiden», sa hun og uttrykte bekymring over tegn til et generasjonsgap. «Flere sliter med å få endene til å møtes», sa hun og viste til prisstigning og høye strømpriser. Akkurat som om vi hadde hatt lavere prisstigning, lavere rentenivå og billigere strøm dersom Erna Solberg hadde vært statsminister. Neppe.

Høyre-lederen hevdet at regjeringen prioriterer økt offentlig forbruk og sprer pengene tynt utover uten å effektivisere. «Verdier må skapes, før de kan deles», sa Erna Solberg blant annet. Replikkvekslingen etter hennes innlegg bar preg av gjenkjennelig politikk og ditto skillelinjer. Hun parerte angrep fra både regjeringspartiene og fra andre opposisjonspartier.

Men også aksjeskandalen ble et tema. Rødts Seher Aydar dristet seg til å spørre om hvorfor det ikke ble gjort skriftlige vurderinger ved Statsministerens kontor av Erna Solbergs habilitet, til tross for at det ble utarbeidet en liste over flere selskaper som det var grunn til å være spesielt oppmerksomme på. Hydro var blant disse selskapene, og i det tilfellet har Erna Solberg tidligere innrømmet å ha vært inhabil.

Erna Solberg svarte først at dette egentlig er et spørsmål som hører hjemme i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Men hun valgte likevel å svare rent overordnet. «Det er godt mulig», innledet Solberg og innrømmet at slike vurderinger bør gjøres mer skriftlig, slik at det ikke skapes et bilde av at vurderingene ikke har blitt foretatt.

«Men det har ikke vært prosedyrer for det i slike saker», la hun til. Det er spesielt interessant å merke seg at Erna Solberg poengterte at dette ikke bare gjelder i hennes habilitetssak, men også i sakene til Anniken Huitfeldt, Tonje Brenna og Ola Borten Moe. Også her velger Erna Solberg en offensiv strategi. Høyre-lederen bør være forsiktig med å bagatellisere sin egen sak, ved å vise til andres. Fallhøyden kan bli stor.

