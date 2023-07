Udemokratisk rettsreform

Titusener av israelere marsjerte i en rekke byer tirsdag morgen. «Vi må få slutt på ødeleggelsen av israelsk demokrati» lød budskapet på flere av plakatene til demonstrantene. Bakteppet er den varslede rettsreformen til statsminister Benjamin Netanyahu og hans regjering.

Natt til tirsdag ga den israelske nasjonalforsamlingen Knesset grønt lys for en sentral del av den omstridte rettsreformen. Dette var den første av tre avstemningsrunder før lovforslaget eventuelt trer i kraft.

Rettsvesenets uavhengighet er en grunnpilar i demokratiet.

Rettsreformen er udemokratisk i sin natur. Opposisjonen og kritikerne mener den vil undergrave rettsvesenet og maktdelingen, fordi reformen vil begrense høyesteretts mulighet til å komme med kjennelser mot regjeringen. Dette kan igjen føre til korrupsjon og et mer autoritært styre.

Nethanyahu ønsker å samle mer makt i sine egne hender, og flere kritikere mistenker at statsministeren, som er tiltalt for korrupsjon, bruker reformen for å kunne unngå fengsel.

Protestene denne uka føyer seg inn i en lang rekke protester i Israel det siste halve året. Den folkelige motstanden er uten sidestykke, også seks måneder etter forslaget først ble lagt fram. Netanyahu har svart med å gjøre mindre endringer i den kontroversielle reformen, uten at dette har roet gemyttene.

Hans regjering blir omtalt som den mest ytterliggående israelske høyreregjeringen noensinne. Den inkluderer ultraortodokse og ultranasjonalistiske politikere, samt politikere fra bosetterbevegelsen.

«Israel kommer til å være tre timer unna et de facto diktatur» når de tre avstemningsrundene er avsluttet, skrev Ehud Barak i en kronikk i Haaretz forrige uke. Han er tidligere militærstabssjef, forsvarsminister og statsminister i Israel

Flere tidligere statsministre og næringslivsledere i Israel går hardt ut mot reformforslaget. Blant kritikerne er også venstresiden og fagbevegelsen, militære offiserer, flygere i luftforsvaret og politisjefer, samt LHBT-aktivister og andre minoriteter i landet.

Rettsvesenets uavhengighet er en grunnpilar i demokratiet. Israel er ofte omtalt som Midtøstens eneste fungerende demokrati. Hvis rettsreformen godkjennes i de neste to avstemmingene, vil landet gå i en klart mer autoritær retning.

Det israelske demokratiske håpet hviler nå tungt på den modige protestbevegelsen.

