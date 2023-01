Voldsspiralen må stanses

Når USAs utenriksminister Anthony Blinken besøker Jerusalem denne uka, kommer han til et område preget av vold, fortvilelse og redsel. Den farlige og håpløse situasjonen i Israel, på Vestbredden og i Gaza er et resultat av manglende politisk lederskap.

Før helgen ble sju israelere drept og tre såret da en palestinsk mann angrep en folkemengde utenfor en synagoge. Blant de døde er en 14 år gammel gutt. I helgen kom et nytt angrep, da en 13-åring såret to personer. Han er i slekt med en 16-åring som ble skutt og drept av politiet for å ha kastet en brannbombe tidligere i uka.

Angrepet ved synagogen skjedde etter at ni palestinere ble drept av israelske soldater noen dager før. I tillegg ble en 18 år gammel palestiner skutt og drept utenfor en bosetning. Flere grupperinger, blant dem Hamas, Islamsk jihad og Hizbollah, hyller angrepene på uskyldige sivile israelere.

Den omfattende volden vil kunne gjøre avdemokratiseringen av Israel enklere å gjennomføre.

Hittil i år er 24 palestinere drept, og januar er ennå ikke over. I fjor mistet 183 palestinere livet etter angrep fra israelske styrker på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Blant dem var 39 mindreårige.

Den palestinske befolkningen lever under forferdelige forhold. I de okkuperte områdene på Vestbredden og i Gaza – og i flyktningleirene de har rømt til i andre deler av Midtøsten. Etter at Benjamin Netanyahu ble Israels statsminister helt på tampen av fjoråret, har situasjonen gått fra vondt til ufattelig mye verre.

[ Dagsavisen mener: Mislykket pengesluk ]

Netanyahu (73) leder den mest høyreradikale og ultranasjonalistiske koalisjonen som noensinne har styrt Israel. Han er fortsatt under tiltale for bedrageri og korrupsjon, men nekter for alle anklager og mener dette er del av en heksejakt i regi av fiendtlige medier.

Etter at han kom til makten, har han varslet en rekke lovendringer som ikke kan oppfattes som noe annet enn målrettede angrep på demokratiet. Planen er å svekke høyesterett, samtidig som en rekke reformer innen rettsapparatet vil føre til at maktbalansen forrykkes. Dermed samles mer makt på hendene til Netanyahu og hans allierte på ytterste høyre fløy.

[ Lars West Johnsen: Lys og mørke i Hitlers Tyskland ]

Det er grunn til å frykte at den omfattende volden vil kunne gjøre avdemokratiseringen av Israel enklere å gjennomføre. Som et svar på de siste dagenes angrep, har Netanyahu varslet drakoniske tiltak. Flere palestinske hus skal jevnes med jorden, flere soldater skal sendes inn i Gaza, sivile israelere skal utstyres med våpen og familiemedlemmene til palestinere som angriper skal straffes.

Voldsspiralen i Midtøsten er fortvilende å være vitne til. Ofrene er uskyldige sivile. Både israelere og palestinere. Benjamin Netanyahu bærer et tungt ansvar for å få en slutt på dette. Vi er dessverre ikke overbevist om at han er i stand til å ta det ansvaret.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen