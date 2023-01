Mislykket pengesluk

Styret for Helse Midt-Norge vedtok i forrige uke at innføringen av den omstridte Helseplattformen skal utsettes. Det måtte gå slik.

Helseplattformen ble innført på St. Olavs hospital i Trondheim i november. Siden har det vært en rekke utfordringer med det nye journalsystemet, som kommer med en kostnad på 3,8 milliarder kroner. Innføringen av det digitale journalsystemet har ført til lengre ventelister, feilmedisinering og at driften av sykehuset har blitt dyrere.

Denne skandalen må få konsekvenser

Statens helsetilsyn og Statsforvalteren har åpnet tilsyn mot St. Olavs hospital etter flere alvorlige hendelser der Helseplattformen kan ha gått utover liv og helse. En eldre pasient ved St. Olavs hospital døde av hjerneslag etter utskriving fra sykehuset før jul. Det undersøkes om hvorvidt Helseplattformen kan ha medvirket til dødsfallet.

Nå har altså styret i Helse Midt-Norge besluttet å utsette innføringen av systemet på de andre sykehusene i regionen. Den avgjørelsen kommer med en prislapp på flere hundre millioner kroner.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) uttaler at utsettelsen er en klok avgjørelse. Hun har fått kritikk for å ikke gripe inn i saken tidligere. «Jeg tror ikke det løser noen problemer at helseministeren tar over jobben deres. Dette har de planlagt for, og dette må de gjennomføre, feilrette og ta på alvor», var svaret til Kjerkol.

Det viser tydelig hvor skoen trykker. Dette er et system Helse Midt-Norge har innført på egen hånd – mot de ansattes vilje, og til tross for tydelige advarsler fra fagfolk. Det tyder på en arrogant og lite lydhør ledelse. Denne skandalen må få konsekvenser.

Sykehusene i de tre andre helseregionene i Norge bruker løsninger fra det norske selskapet DIPS AS. Det er uforståelig at Helse-Norge ikke skal ha et samordnet journalsystem. Innføringen av Helseplattformen anskueliggjør hvor uheldig det er at landet er delt i ulike helseregioner, med egenrådige styrer som fatter beslutninger våre folkevalgte ikke vil legge seg bort i.

Den midtnorske alenegangen har allerede koster altfor mye. Det burde være et varsku om at vi trenger en ny retning i Helse-Norge.

