Tanks, takk

Debatten har gått i ukevis om hva Tyskland vil gjøre med eksportrestriksjonene på tyskproduserte Leopard 2 stridsvogner. Tyskerne åpner nå opp for at de kan sendes til fronten i øst, og onsdag ble det klart at de også sender egne. Dette er et stort steg for Tyskland, og helt avgjørende og eksistensielt for Ukraina.

Vladimir Putins vanvidd må stoppes i Ukraina.

En stadig lengre rekke med europeiske land har nå sagt at de vil sende den topp moderne stridsvognen til Ukraina. Vesten og Europa har samlet seg. Norge har også sagt ja til å sende en større andel av sine. Vi forventet ikke noe annet. Et bredt flertall på Stortinget gir regjeringen ryggdekning.

Samtidig som tyskerne tok ett steg fram, meddelte USA at også de vil sende sine Abrams-tanks. Det betyr at Ukraina vil tilføres en voldsom kapasitet, som vil utløses i løpet av noen måneder når nødvendig opplæring av mannskaper er gjort. Den nye offensive kraften vil ta krigen inn i en ny fase der ukrainerne vil kunne ta tilbake russisk-okkuperte områder.

[ Dagsavisen mener: ABC-enheten i Oslo legges ned. Det er ikke velferdsstaten verdig. ]

Rundt 100 moderne stridsvognene er nå bekreftet, men ytterligere 100 er ventet bekreftet om ikke lenge. Ukraina har bedt om 300. I Europa fins det om lag 2000 Leopard stridsvogner, men produksjonen av nye er lav. Europeiske land kvier seg for å svekke egen forsvarsevne. Men nå kjemper Ukraina mot den samme fienden disse stridsvognreservene har vært ment for.

Det er lenge siden vi i Norge sendte hjelmer og splintvester som våre bidrag. Den vestlige innsatsen blir stadig høyere. Vi trekkes kollektivt lenger og lenger inn i konflikten, og nærmere en åpen strid mellom Nato og Russland. Det kan bety verdenskrig.

Faren for at konflikten eskalerer er åpenbart blitt større med stridsvogn-overføringene, som vil presse fienden bakover og kanskje også ut av den okkuperte Krym-halvøya. Det vil kunne skape et mer desperat og irrasjonelt Russland. Men har vi noe annet valg enn å gi ukrainerne de aller beste forutsetningene vi kan gi for å bekjempe et antidemokratisk og imperialistisk Russland?

Nei, vi har garantert for Ukrainas frihet, og det må Europa og vesten stå ved. Vladimir Putins vanvidd må stoppes i Ukraina. Nå er det ingen vei tilbake. Ansvaret ligger i Moskva.

[ Hva vil leveransen av stridsvogner bety for krigen i Ukraina? Ekspert forklarer ]

[ Jonas Bals: Hver generasjon har sin fascisme, men ikke alle trenger å bekjempe den med våpen i hånd ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen