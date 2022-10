Situasjonens alvor

Torsdag ettermiddag skjerpet regjeringen kontrollen med russiske fiskebåter. De får heretter bare levere fisk i tre norske havner, og da under streng kontroll. Målet er at alle russiske fiskefartøy skal kontrolleres.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) viste under en pressekonferanse torsdag til at regjeringen «har fått informasjon» som gjør at den må stramme inn tilgangen for russiske fiskefartøy til norske havner. Det er nærliggende å anta at sivile russiske fartøy har blitt brukt til annet enn sivile formål langs kysten vår. Det er en alvorlig situasjon.

Konstruktiv opposisjonspolitikk er én ting – det Venstre holder på med er noe ganske annet

Regjeringen velger å holde tre havner åpne for russiske fiskefartøy av hensyn til stabilitet, matsikkerhet og bærekraftig forvaltning av fiskebestanden i nord, ifølge fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). «Vi deler Barentshavet med Russland, og vi deler forvaltningen av fiskebestanden i Barentshavet med Russland. Det forplikter,» sa Skjæran under regjeringens pressekonferanse.

Det er en rimelig vurdering. Situasjonen er spent, og framtiden uviss. Vi er med på det europeiske sanksjonsregimet mot Russland. Det bør likevel være rom for å ta hensyn til forutsigbarhet og ro rundt fiske i nord, slik regjeringen gjør.

Opposisjonen mener at regjeringen kommer for sent på banen, og at begrunnelsen for å holde havner åpne for russiske fiskefartøy ikke er god nok. Det er en ærlig sak – heller ikke under en internasjonal krise skal vi avlyse det politiske ordskiftet. Regjeringen åpner da også for at russiske fartøy kan miste tilgang til alle havner i løpet av kort tid.

Det er likevel grunn til å stille seg undrende til den rollen Venstre har inntatt etter at Vladimir Putin invaderte Ukraina. Allerede noen minutter inn i regjeringens pressekonferanse kunne Venstreleder Guri Melby melde til NTB at regjeringen ikke går langt nok. Det skriver seg inn i et mønster der Venstres leder alltid krever at regjeringen går lenger og gjør mer i forbindelse med krigen i Ukraina og i forholdet til Russland.

I forrige uke spurte Melby i Stortinget om regjeringen kan «bekrefte at det ikke finnes forhåndsplasserte sprengladninger på norske rørledninger» – vel vitende om at ingen kan gi en slik bekreftelse. Melby var ute etter å score politiske poeng.

Vi minner Guri Melby om at vi befinner oss i en krise. Ansvarlige politikere må vurdere sitt markeringsbehov opp mot hensynet til samhold og felles front. Konstruktiv opposisjonspolitikk er én ting – det Venstre holder på med er noe ganske annet.

Når regjeringen ser seg nødt til å stenge norske havner for russiske fiskefartøy, viser det alvoret i situasjonen. Venstre driver et politisk spill som ikke er det alvoret verdig.

