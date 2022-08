Visumnekt for russere

Krigen i Ukraina nærmer seg en ubehagelig markering. Det har i neste uke vært krig i Europa i et halvt år, og det er bare én part å bebreide: Russland.

Mange sanksjoner er iverksatt, og det har vært stor oppslutning om de kollektive, europeiske tiltakene som skal ramme russisk økonomi og frihet. I forrige gikk Finland ut med sitt ønske om å nekte sivile russere turistvisum. Finnene fikk raskt støtte av Estland. Ukraina har lenge bedt om et forbud.

Vi tror et turistvisumforbud aller mest vil ramme den russiske eliten.

Den estiske statsministeren Kaja Kallas definerte problemstillingen slik: «Å besøke Europa er et privilegium, ikke en menneskerettighet». Finske Sanna Marin mente det var galt at vanlige russere skal reise fritt som turister i Europa, samtidig som Russland er i krig med Ukraina. Det er vanskelig ikke å dele dette synet.

Da temaet kom opp mandag under de nordiske statsministrenes møte med Tysklands nye kansler, Olaf Scholz, var både Norge og Sverige avventende i sin tilnærming. Tyskerne ønsker ikke et visumforbud, fordi det straffer vanlige borgere og ikke det russiske regimet. Norge venter som vanlig på EU, som skal diskutere saken i slutten av måneden.

Spørsmålet er hvem man rammer. Rammer det russere som ønsker å flykte til vesten, fra Putin? Det kan det gjøre, men Europa må fortsatt tilby visum og asyl til reelle politiske og humanitære flyktninger fra Russland. Vi er trygge på at et turistvisumforbud mest vil ramme den russiske eliten. Den vanlige russer har verken pass eller økonomi til nå å reise på ferie til Europa.

Et mer lukket Europa kan samtidig brukes som bevis fra Putins hjemlige propagandister på at Europa hater Russland og russere. Et forbud kan derfor styrke Putins regime og øke antipatien mot vesten i den russiske befolkningen. Det kan gjøre veien tilbake til en normalisering lenger. Men dette gjelder alle sanksjoner vi iverksetter mot Russland.

Det russiske regimet har systematisk røvet den russiske befolkningen for ressurser. Tusentalls milliarder dollar er filtrert ut, hvitvasket og investert i vestlige selskaper og eiendom. Den russiske eliten, pengemakten og de med lukrative posisjoner i staten, kan da ikke få lov til fortsette å reise på ferie til flotte hoteller eller til eiendommer ervervet med midler tilhørende det russiske folket.

Også dette er et vanskelig spørsmål, men å nekte russere turistvisum til EU, vil først og fremst vil straffe den russiske elite og øvre middelklasse i Moskva og St. Petersburg. Grupper som har nytt godt av Putins regime og som derfor må anses som medskyldige til krigen. Visumnekt er et presist verktøy i kampen mot Russlands imperialistiske politikk og vil kunne skape misnøye blant Putins støttespillere.

