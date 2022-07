Abortkampen som aldri tar slutt

Det er like absurd som det er sant: Caitlin Bernard, legen som utførte abort på voldtektsofferet på 10 år, har startet en prosess mot å saksøke riksadvokat Todd Rokita i hjemstaten Indiana. Hvorfor? Fordi den samme Rokita den 13. juli sto på Fox News og kalte Bernard «en abortaktivist forkledd som lege», og hevdet at hun ikke hadde underrettet myndighetene om aborten slik loven krever når det er snakk om overgrep mot mindreårige. Han la til: «at hun hadde en historie når det gjaldt dette», før han truet med å frata henne legelisensen.

Disse uttalelsene har Bernard nå satt i gang et injuriesøksmål mot.

Helsejournaler viser at Bernard rapportere aborten til både helsedepartementet og til barnevernet innen fristen.

Bernhard er likevel under etterforskning etter anklager om at hun snakket med medier om saken.

Den 10 år jenta måtte ut av hjemstaten Ohio og til Indiana for å kunne ta abort. Ohio innførte i slutten av juni en lov som forbyr alle aborter etter seks uker av svangerskapet, som resultat av at USAs høyesterett fjernet den føderale retten til abort (Roe vs. Wade) etter nesten 50 år.

Bernhard vurderte i 2020 å gi seg om abortlege etter kidnappingstrusler mot datteren. Også nå lever hun med farlige trusler mot seg og sin familie, delvis som konsekvens av Rokitas TV-sendte anklager mot henne.

Caitlin Bernard og andre som kjemper for kvinners rettigheter må belage seg på tyngre tider. USA går i revers. Hennes egen delstat Indiana er forventet å være bare uker unna å innføre et nesten totalforbud mot abort også der.

I går ble 17 medlemmer av kongressen i USA arrestert etter å ha demonstrert utenfor høyesterett for abortrettigheter. Joe Biden har flere ganger kommentert sinnet og kaoset som nå kommer i kjølvannet at høyesterettens katastrofale kjennelse.

Kampen i USA står om liv og død for mennesker som for lengst er født. Norske feminister og våre egne myndigheter må på uformelt og formelt plan gi all støtte de kan til kvinnene og kampen.

