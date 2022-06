Lederne må holdes i ørene

Lederlønningene i selskapene hvor staten er tungt inne på eiersiden har de siste ti årene økt nesten dobbelt så mye som lønningene ellers. Dette viser en kartlegging som Dagens Næringsliv har gjennomført. DN har undersøkt 19 statseide eller delvis statseide selskaper. Her har toppsjefene i snitt fått over 62 prosent mer å rutte med. Til sammenligning var den generelle lønnsøkningen 35 prosent i den samme perioden. Dette gapet er stort og dramatisk økende regnet i kroner.

Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne i selskaper hvor staten er inne som eier. Og det skjer til tross for at statsråd etter statsråd, av ulik politisk farge, i år etter år har manet til moderasjon. Allerede i 2003 kom daværende næringsminister Ansgar Gabrielsen (H) med klare signaler.

Det må gjøres noe aktivt overfor de aktuelle selskapene.

Aker Solutions, Vygruppen, Baneservice og Mantena er verstingene i denne klassen. Her har topplederlønningene økt med over 100 prosent. I kroner topper Equinor-sjefen med en lønn på 16 millioner kroner. Her dreier deg seg «bare» om 57 prosent økning på ti år. Det holder tydeligvis ikke med en hevet pekefinger. Det må gjøres noe aktivt overfor de aktuelle selskapene.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lover innstramminger til høsten. «Lederne skal ikke få mer enn folk flest», har han nylig sagt. Han har allerede bevist at han kan være hard i klypa. Nylig kastet han nesten hele styret i forvaltningsselskapet Argentum etter at Bergens Tidende avslørte ordninger som har gitt topplederen 135 millioner kroner siden 2006.

Toppledere bør lønnes godt, men staten skal verken være lønnsledende eller gi ekstra store tillegg til «sine». Det kan riktignok være krevende å holde igjen i selskaper hvor staten må kjempe mot private eiere, men regjeringen må i det minste gi klar beskjed. Og i helstatlige selskaper må styrene skiftes ut dersom de ikke følger ordre.

Den norske samfunnsmodellen bygger på at alle drar i samme retning. Vanlige arbeidstakere har, gjennom en seriøs fagbevegelse, vist moderasjon ved lønnsoppgjørene i år etter år. Da er det uakseptabelt at det samme ikke gjelder for toppledere i både privat og offentlig sektor. Regjeringen har et spesielt ansvar overfor de selskapene hvor staten, helt eller delvis, er inne på eiersiden. Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til.

