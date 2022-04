I disse dager er det naturlig at tankene går tilbake til 9. april 1940. Tyskland gikk da til militært angrep på Norge, og etter relativt kort tid var landet vårt okkupert av tyske styrker. Norge sto ikke godt nok rustet til å møte en slik krigsmakt. Den russiske krigføringen i Ukraina er en alvorlig påminnelse.

Paradoksalt nok har Ukraina-krigen ført til at Andøya blir reddet fra full nedleggelse. Senterpartiet kan innkassere en halv seier.

«Aldri mer 9. april» er et mantra som har brent seg inn i historien etter andre verdenskrig. Norske politikere skjønte raskt at det var nødvendig å bygge opp et mer slagkraftig militært forsvar. I 1949 ble Norge også medlem i forsvarsalliansen Nato.

Den kalde krigen skapte en isfront mellom øst og vest. Men 9. november 1989 falt Berlinmuren, og Sovjetunionen gikk dermed raskt i oppløsning. Den russiske bjørnen var ikke lenger så mektig og farlig, trodde mange. Men det var en naiv tanke. Bjørnen viste nemlig muskler i flere av de gamle sovjetrepublikkene, og i 2014 ble den ukrainske Krimhalvøya annektert i klar strid med folkeretten.

24. februar 2022 gikk Russland enda lenger, og til full krig mot Ukraina. Daglig får vi rapporter om grufulle krigshendelser. På denne bakgrunn er det tvingende nødvendig å møte den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen med nye øyne. Russland er en upålitelig nabo. Samtidig må vi planlegge for det uforutsette.

Allerede før krigen brøt ut, satte regjeringen ned en ny forsvarskommisjon som skal legge premissene for en ny langtidsplan for Forsvaret som skal gjelde fra 2025. Men det må tas nye grep før den tid. Derfor var det klokt at regjeringen i forrige uke kom med forslag om å styrke forsvarssektoren med tre milliarder kroner ekstra allerede i år.

Marinens og Kystvaktens fartøyer settes nå i stand til å seile mer. Det blir mer trening og øving for Brigade Nord, Finnmark landforsvar og store deler av Heimevernet. Torsdag ble det kjent at Andøya flystasjon blir permanent base for mottak av allierte styrker. Paradoksalt nok har Ukraina-krigen ført til at Andøya blir reddet fra full nedleggelse. Senterpartiet kan innkassere en halv seier.

Det er betryggende å registrere at nordmenn flest støtter varmt opp om norsk Nato-medlemskap. Norge trenger å ha allierte i ryggen. Bevilgningene til Forsvaret ble økt reelt under Erna Solbergs regjering, men det er nødvendig å foreta en ytterligere styrking. Vi må aldri ta friheten for gitt. Det har den pågående krigen i Ukraina vist oss.

