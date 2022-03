Ukultur i DNB

Bare kort tid etter at landets største bank fikk grønt lys for sitt kontroversielle oppkjøp av Sbanken, som Konkurransetilsynet frarådet av hensyn til konkurransen, avslører Dagens Næringsliv at DNB har bedrevet ulovlig bankarbeid.

Landets største og mektigste bank kan ikke framstå som en maktarrogant versting.

Nå er det Finanstilsynet som reagerer på bankens metoder. Tilsynet ble i fjor varslet om flere saker der boliglånskunder skal ha følt seg presset til også å velge bankens meglertjenester. Ifølge Dagens Næringsliv skal kunder ha blitt forespeilet bedre betingelser hvis man også brukte DNBs meglertjenester. Finanstilsynet slår fast at det er ulovlig og i strid med god forretningsskikk å koble finansieringsvilkår til valg av megler.

Onsdag slo flere meglere alarm om ukultur og samrøre i DNB. Direktør i Eie-kjeden Hedda Ulvness uttrykker overfor avisen at det er kultur i landets største bank for å koble lån med meglertjenester. Direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund støtter Ulvness, og sier at de kjenner til mange tilfeller av kobling mellom bank- og meglertjenester. Også Forbrukerrådet er kritisk til praksisen.

DNB avviser at dette er en bevisst praksis og at kobling mellom bank og megling er brudd på interne retningslinjer.

På under ett år har banken fått kritikk av Konkurransetilsynet, Finanstilsynet og Forbrukerrådet. Et mønster er i ferd med å avtegne seg. I mai i fjor fikk DNB 400 millioner kroner i bot for ikke å være våkne i sin forvaltning. Det var da avdekket grove og vedvarende mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsloven. To rapporter felte en knusende dom over DNBs mangel på årvåkenhet. Tilsynet pekte på dårlige rutiner for å vurdere kunderisiko og at banken manglet forståelse for risikoen for hvitvasking.

Den statlig eide banken har også fått kritikk for sin rause avlønning av toppsjef Kristin Braathen og for ikke å lytte til styringssignaler. I sum må alle kontroversene rundt banken være et omdømmeproblem som bekymrer bankens ledelse og styre. Landets største og mektigste bank kan ikke framstå som en maktarrogant versting.

