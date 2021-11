Enda tøffere i Sverige

Sosialdemokraten Magdalena Andersson får en mer utfordrende oppgave enn hun så for seg da hun tidligere i måneden ble valgt til ny partileder og statsministerkandidat.

Onsdag gikk Andersson av som statsminister bare sju timer etter at hun ble godtatt av Riksdagen. Andersson fikk nemlig ikke vedtatt 2022-budsjettet, og Miljöpartiet trakk seg dermed ut av regjeringen. På denne bakgrunn må det formelt foretas en ny avstemning i statsministerspørsmålet. Resultatet blir trolig en ren sosialdemokratisk regjering som får et enda svakere parlamentarisk grunnlag enn det Stefan Löfven har hatt i sine sju år som statsminister.

Stefan Löfven klarte ikke å bygge bro mellom Centerpartiet og Vänsterpartiet, som er søsterparti med norske SV. Også Magdalena Andersson mislyktes som brobygger ved første korsvei. Centern sørget riktignok for å «slippe fram» Andersson som statsminister, men partiet sørget indirekte for at de borgerlige partiene på høyre flanke fikk vedtatt sitt budsjett.

Centern og Vänstern er som hund og katt i svensk politikk.

Socialdemokraterna og Miljöpartiet fikk regjeringsmakten i Sverige i 2018 «takket være» en bred motvilje mot å gi de innvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD) innflytelse i svensk politikk. De borgerlige partiene Centern og Liberalerna sørget for at Stefan Löfven ble statsminister. Men siden den gang har SD blitt stadig mer stuerene på borgerlig side, og nå er det bare Centern som holder denne skansen.

Centern og Vänstern er som hund og katt i svensk politikk. Stefan Löfven har lent seg på Centern og dermed vært tvunget til ikke å gi Vänstern politisk innflytelse. Men det siste året har Vänstern kvesset kniven.

Magdalena Andersson så seg dermed tvunget til å ta Vänstern inn i varmen gjennom en skriftlig avtale om samarbeid. I tillegg fikk Vänstern tirsdag gjennomslag for å gi økt bostøtte til minstepensjonistene. Denne venstredreiningen var nok det som fikk dråpen til å renne over for Centerns Annie Lööf.

Magdalena Andersson sier hun godtar å regjere på et borgerlig budsjett. Hun begrunner dette med at helheten i dette budsjettet «for det meste» er regjeringens politikk. Men Miljöpartiet fikk nok og trakk seg dermed fra regjeringen. Moderaternas Ulf Kristersson er lite lysten på å ta over når det er så kort tid igjen til valget. De borgerlige er mer interessert i å la Socialdemokraterna steke i sitt eget fett.

Spørsmålet er bare om det vil koste mer enn det smaker for Socialdemokraterna dersom Andersson må regjere alene på et borgerlig statsbudsjett i et valgår. Svaret får vi ved riksdagsvalget i september neste år. Men først må Magdalena Andersson eventuelt «slippes fram» i en ny statsministeravstemning.





