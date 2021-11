Nei til DNB

Sju måneder har gått siden storbanken la inn bud på konkurrenten. Konkurransetilsynet viser tenner og forbyr handelen. Tilsynet har helt sikkert vært under et sterkt press i saken. Tre ulike modeller skal DNB ha forsøkt seg med. «Ingen av de i tilstrekkelig grad fjerner vår bekymring», sier konkurransedirektør Lars Sørgard i Konkurransetilsynet.

Kundene er best tjent med at Sbanken kan fortsette å være en stein i skoen for DNB.

Det er til syvende og sist konkurransesituasjonen innen fondssparing som velter transaksjonen. DNB kaller det en liten tue. Konkurransetilsynet på sin side kaller det en stor tue. DNB hevder at fondssparing utgjorde en svært liten del av Sbanken, men underspiller sin egen sterke rolle. Markesdsandelen ville vært på godt over 40 prosent. Tilsynet peker helt riktig på at storbanken fra før var markedets største aktør. DNB ville blitt et enda større lass.

Tilsynet peker på fondsmarkedet som den avgjørende faktoren, men vi velger å se avgjørelsen også som en totalvurdering av summen av konsekvenser ved en overtakelse. En veiing av om et enda sterkere og større DNB kommer kundene og den generelle konkurransen i markedet til gode. I lånemarkedet ville et oppkjøp av Sbanken bare økt markedsandelen fra 24 til 27 prosent. Konkurransetilsynet ser først rødt når markedsandelen bikker 30 prosent, og tilsynet har tidligere gitt grønt lys for dette. Til slutt gjør Konkurransetilsynet likevel det eneste rette. Etter å ha brukt lang tid på vurderingen. DNB vurderer å anke avgjørelsen.

Norge trenger ikke en enda større bankaktør, og mer konsentrert makt. Vi trenger derimot mange gode banker og miljøer som kan skape reell konkurranse i markedet. Og bankkundene må få valg. Kundene er best tjent med at Sbanken kan fortsette å være en stein i skoen for DNB.

