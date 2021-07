Nei til Ap/Sp-regjering

Han regner med at det blir regjeringsskifte og han utelukker ikke at han blir statsminister i en Ap/Sp-regjering. Det blir i så fall en mindretallsregjering. Ifølge meningsmålingene er det lite sannsynlig at valget vil gi et flertall for Ap og Sp.

Hvis ikke Vedum vil være med i Støres regjering, kan han få slippe.

I et intervju med Aftenposten søndag smeller han enda en gang igjen døra for samarbeid med SV. Samtidig åpner han for samarbeid med de borgerlige partiene. Han sier til avisen at særlig i olje- og gasspolitikken, innvandringspolitikken og forsvarspolitikken vil det være aktuelt å samarbeide med høyresiden.

[ Vedum roter det til: Alle snakker om Trygve Slagsvold Vedum. ]

Intervjuet er klargjørende. Sp går denne ikke til valg som et rødgrønt parti. Partiet har ekskludert SV som samarbeidsparti både i regjering og i Stortinget. Vedum ønsker å føre Sp tilbake til den borgerlige blokken. Det er der Sp har befunnet seg i etterkrigstiden. Det var først ved valget i 2005 at Sp skiftet side og ble et rødgrønt parti. Nå er det i ferd med å skifte side igjen.

Vedums kyniske manøver ødelegger for Jonas Gahr Støres prosjekt om å danne en flertallsregjering av Ap, SV og Sp. En regjering av de tre partiene har i lang tid hatt et solid flertall på meningsmålingene. To måneder før valget gir Sp-lederen velgerne klar beskjed om at det ikke vil bli noe av en slik regjering.

[ Det blir kanskje en stund til vi hører historiene om de varme kvinnelige velferdsgründerne? ]

Ap og Jonas Gahr Støre har hittil tatt i Sp og Vedum med silkehansker. Etter Vedums provokasjon i helgen må de av. Støre må gjøre det klart at han ikke er interessert i å danne en mindretallsregjering med Sp som utelukker samarbeid med SV. Hvis ikke Vedum vil være med i Støres regjering, kan han få slippe.

Velgere som har forlatt Ap til fordel for Sp har antakelig trodd at partiet er en garantist for en rødgrønn flertallsregjering. Det er feil. En stemme på Sp er en stemme på Trygve Slagsvold Vedum som statsminister i en mindretallsregjering, som ikke vil ha noe å gjøre med SV.

[ Det er fint med bedre økonomifaglige råd. Men hvorfor ventet Solberg helt rett før hun kanskje må gå av? ]

Venstresidens velgere må innse at de ikke kan stemme på Sp hvis de vil bytte ut Erna Solberg-regjeringen med en regjering som fører en tydelig rødgrønn politikk. En svak Vedum-regjeringen vil støtte seg på høyresiden. Landet trenger ikke en slik regjering.