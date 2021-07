Vedum roter det til

Sp-lederen klarer å skape oppmerksomhet om Senterpartiet. I så måte har ønsket om en Sp/Ap-basert regjering vært vellykket. Denne strategien har ligget fast siden 2016. Men nå nærmer det seg et nytt stortingsvalg, og da blir det naturlig nok spekulert i hva slags regjering Norge kan komme til å få når velgerne har sagt sitt.

Meningsmålingene peker i retning av regjeringsskifte til høsten. Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker å få både Senterpartiet og SV med på regjeringslaget. Det er en konstellasjon som lenge har hatt flertall på målingene, men Senterpartiet vil altså holde SV utenfor det gode selskap.

Støre kommer i en skvis, mens Vedum kan smile.

Vedum har ikke gitt opp håpet om at Senterpartiet og Arbeiderpartiet kan få flertall sammen. Det er ikke utenfor rekkevidde, men altså et stykke igjen. Hvis det ikke blir flertall sammen med Ap, mener Vedum at en mindretallsregjering er langt å foretrekke framfor å ta SV med på laget.

Og nå røper Sp-lederen hvordan en eventuell mindretallsregjering med ham som statsminister skal kunne kjøre slalåm i Stortinget. Da trenger Vedum hjelp fra Høyre for å få en politikk etter hans smak når det gjelder innvandring, forsvar, olje og privat eiendomsrett. På den annen side vil en slik mindretallsregjering ventelig trenge støtte fra SV for å få vedtatt et statsbudsjett.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg avviser kategorisk at Senterpartiet kan bruke Høyre som slalåmport etter valget. Hun mener at Vedum må ta inn over seg at han har valgt venstresiden i norsk politikk. Dersom de borgerlige mister flertallet mener Solberg at venstresiden, inkludert Sp, «må finne ut av det med hverandre».

SV-leder Audun Lysbakken hevder at Vedum nå har sluppet katta ut av sekken. Han advarer mot en mindretallsregjering av Sp og Ap. Begrunnelsen er at en slik regjering vil gi høyresiden betydelig makt og dermed svekke SVs innflytelse tilsvarende. Lysbakken har et godt poeng som han naturlig nok vil bruke til sin fordel. Beskjeden er at dersom velgerne vil svekke Høyres innflytelse, så må de stemme SV.

Men det er flere som vil ha et ord med i laget. Miljøpartiet De Grønnes listetopp i Oslo, Lan Marie Berg, ber Støre vrake Vedum til fordel for et prosjekt med MDG, SV og Rødt. Det mener hun kan bli et «radikalt og visjonært samarbeid» på venstresiden. Berg viser til en fersk meningsmåling i Dagens Næringsliv, som ville ha gitt hennes alternativ 82 mandater på Stortinget, mens en Ap/Sp-allianse bare får 76 mandater.

Det trengs 85 mandater for å få flertall i det norske parlamentet, så teknisk sett er Bergs alternativ mulig hvis velgerne beveger seg litt i hennes retning. Men et slikt alternativ er slett ikke aktuelt for Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han vil kopiere suksessen fra den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg. Med det som rettesnor vet velgerne omtrent hva de får med Ap, Sp og SV i regjering.

Sp/Ap-alternativet er god indremedisin i Senterpartiet, og det bidrar til at Vedum kan beholde velgerne som Sp har kapret fra Frp og Høyre. Vedum roter det imidlertid til for Støre jo mer han pukker på og utdyper sitt regjeringsalternativ. Velgerne blir forvirret. Erna Solberg får gratispoeng når hun kan spille på at Støre kan bli avhengig av Rødt og MDG.

Støre kommer i en skvis, mens Vedum kan fortsette å smile bredt. Så langt har det vist seg at all reklame er god reklame for Senterpartiet. Om det holder til etter valget, gjenstår å se. Senterpartiet har nemlig sunket på målingene det siste halve året. Velgerne bør ha krav på å få vite hva som står med liten skrift i plan B. Reklamen må ikke være villedende.