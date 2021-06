Smartere strømbruk

Hensikten er å få oss alle til å bruke strømmen smartere, kort sagt fordele forbruket jevnere over døgnet. Alternativet er at det må bygges ut altfor stor kapasitet på strømnettet. Da blir mye av nettet stående «ledig» på mesteparten av døgnet og store deler av året. Det blir en dyr pris for oss alle og dårlig for miljøet.

[ Koronapandemien har vist at vi ikke har kontroll på arbeidsinnvandringen. Men det burde jo alle ha fått med seg for lengst. ]

Strømprisen består av tre deler: Kraftprisen, nettleien og avgiftene til staten. Kraftprisen svinger mye i takt med etterspørselen og er dermed høy om vinteren og lav om sommeren. Nettleien skal gå til å sikre fellesskapet et solid strømnett som kan gi oss strøm når vi trenger det. Og her er vi ved poenget: Strømnettet må nemlig dimensjoneres etter forbrukstoppene. Den største toppen er ofte på julaften når alle lager julemiddagen og det i tillegg er kald vinter.

Elbilen bør lades om natta, ikke om ettermiddagen.

Norges vassdrags- og energidirektorat fikk mye pepper for sitt opprinnelige forslag til nettleie. Direktoratet fikk kalde føtter og har derfor lagt fram en mer moderat modell. Regjeringen legger seg på den samme linjen. Det nye forslaget innebærer at nettselskapene må skru opp den faste prisen du betaler. Og dette fastleddet skal i større grad basere seg på hvor mye strøm du bruker på det meste.

[ Minnet er viktigere enn minnesmerket ]

Huseiernes Landsforbund reagerer kraftig og begrunner motstanden med at regjeringen har basert seg på et syltynt faktagrunnlag. Det innvendes blant annet at den nye prismodellen i mindre grad vil belønne tiltak for energiøkonomisering i egen bolig siden det variable leddet i nettleien blir mindre. Men enøk-tiltak kan og bør finansieres gjennom andre ordninger.

Strømnettet koster fellesskapet 27 milliarder kroner i året. NVE har anslått at det må investeres 140 milliarder kroner i nytt eller forbedret strømnett de neste ti årene. Forbruket av strøm vil øke, ikke minst for å møte klimautfordringene. Da må fossil energi erstattes av ren elektrisk energi.

[ Åtte år med Erna ]

Hva kan så Ola og Kari gjøre for å bruke strømmen smartere? Elbilen bør for eksempel lades om natta, ikke om ettermiddagen når middagen lages og vaskemaskinen settes på. Da må det brukes en økonomisk gulrot og litt pisk for å få oss til å endre på våre vaner. Det er ikke nok med en pekefinger.

De fleste husstander er nå utstyrt med smarte strømmålere som kan fortelle oss når det brukes strøm og hvor mye. Men enkelt sagt vil du og jeg spare penger på å jevne ut strømforbruket over døgnet. Nå vil det lønne seg mer for oss alle å bruke strømmen smartere.