En viktig dom

22 omsorgsarbeidere i Stendi (tidligere Aleris) vant fram i sitt søksmål mot selskapet. I dommen slås det fast at omsorgsarbeiderne hele tiden har vært arbeidstakere, til tross for at de har blitt behandlet som oppdragstakere og dermed selvstendig næringsdrivende.

Omsorgsarbeiderne får etterbetalt over en million kroner i snitt fra velferdsselskapet, dersom dommen blir stående. Stendi vurderer å anke til Høyesterett. Det er interessant å merke seg at Borgarting lagmannsrett har kommet til et annet resultat enn tingretten. Der fikk omsorgsarbeiderne bare delvis medhold.

Advokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet har ført saken for de 22 medlemmene. Han varsler nå ytterligere søksmål mot Stendi. 40 liknende tilfeller har ligget på is i påvente av dommen som nå er avsagt i Borgarting lagmannsrett.

Stendi har på sin side hevdet at omsorgsarbeiderne frivillig har vært konsulenter på oppdrag. På den måten har arbeidsmiljøloven blitt satt til side. Slik sett jobbet omsorgsarbeiderne ulovlig lange vakter uten overtidsbetaling. De fikk heller ikke opparbeidet pensjon og feriepenger slik vanlige arbeidstakere får.

En sterk fagbevegelse har vært til uvurderlig hjelp.

Uansett endelig utfall er saken en seier for fagbevegelsen. De to rundene i rettssalen har vist at lovverket kan tolkes ulikt. Derfor er det på høy tid å få klargjort arbeidsmiljøloven slik at grensen mot selvstendige oppdragstakere blir mer tydelig.

I forrige uke kom det en utredning som blant annet omhandler dette omstridte spørsmålet. De uavhengige ekspertene og fagbevegelsens representanter i Fougner-utvalget har skapt flertall for å foreslå flere lovendringer som vil styrke arbeidstakernes rettigheter. Arbeidsgiverne stritter imot og begrunner det med at dagens lovverk er godt nok.

Men Stendi-saken avslører gråsoner som gjør at to rettsinstanser kan dømme ulikt. Derfor er det positivt at flertallet i Fougner-utvalget går inn for å snu bevisbyrden i slike saker. Det innebærer i tilfelle at man er arbeidstaker med mindre det kan sannsynliggjøres at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold. Da blir det arbeidsgiver som har bevisbyrden. Arbeidsgiver er den sterke part i slike konflikter mens den enkelte arbeidstaker som oftest står svakt.

I Stendi-saken har omsorgsarbeiderne heldigvis fått hjelp av Fagforbundet til å ta saken rettens vei. En sterk fagbevegelse har vært til uvurderlig hjelp. Vi har også erfart at lovverket må forbedres. Derfor er det avgjørende at det blir regjeringsskifte til høsten slik at de rødgrønne kan følge opp Fougner-utvalgets flertall som lovet. Det må til for å sikre et seriøst arbeidsliv i tråd med arbeidsmiljølovens ånd og paragrafer.