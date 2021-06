Sp-strategien slår sprekker

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke avklare om et regjeringssamarbeid med SV er utelukket som løsning etter høstens valg.

– Vi ønsker en Sp/Ap-basert regjering, svarer Vedum slik han har sagt til det kjedsommelige siden 2016. Her er det hakk i plata. Det samme svaret kommer uansett hvordan spørsmålene stilles. Men andre politikere i Senterpartiet svarer litt mer nyansert. Sp-strategien synes å slå sprekker.

– Vi går til valg på en Sp/Ap-regjering. Så må vi ha en pragmatisk tilnærming til hva valgets utfall muliggjør av regjerings-sammensetning, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) til VG. Han mener at det å lukke døra for SV i praksis kan bety en mindretallsregjering. Og det har Senterpartiet, ifølge Lundteigen, ikke tatt stilling til.

Partier har ofte en plan B som er god å ty til når plan A ikke lar seg realisere.

I NRK-programmet «Politisk kvarter» mandag morgen var Sp-nestleder Ola Borten Moe derimot krystallklar på at Sp «ikke kommer til å havne i regjering med SV». Den andre nestlederen i Sp, Anne Beathe Tvinnereim, svarer ikke like klart på om det kan utelukkes at SV blir med i en rødgrønn regjering. Hun sier at det er valgresultatet som til syvende og sist bestemmer hvordan flertallskonstellasjonen blir seende ut.

For å gjøre bildet komplett må vi ta med at Marit Arnstad er blant Sp-toppene som har argumentert med at mindretallsregjeringer i flere tilfeller har tjent Norge godt. Et slikt alternativ er for mange i Sp bedre enn å slippe SV inn i regjering.

Partier har ofte en plan B som er god å ty til når plan A ikke lar seg realisere. Men plan B holdes vanligvis hemmelig. I 2001 gikk KrF til valg på at Kjell Magne Bondevik skulle bli statsminister for en ny sentrumsregjering. Det ble i stedet en regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre. Høyre ble altså det nye tilskuddet mens Senterpartiet gikk i opposisjon.

Vi har enda friskere i minne løftene KrF og Venstre ga foran valgene i 2013 og 2017. Det ble lovet dyrt og hellig å ikke gå i regjering med Frp. Og så skjedde nettopp det. At det ble en kortvarig affære, er en annen sak.

I Sp-strategien er det to ord som kan gi åpning for å slippe SV inn i varmen. Det er bare snakk om et «ønske» og regjeringen skal være «basert» på Sp/Ap.

Plan B blir ofte resultatet. Derfor må Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum finne seg i at han blir spurt om plan B og at pressen gjør iherdige forsøk på å sjekke ut realismen i plan A. Pressen har en viktig oppgave i å få fram det som er sannsynlige scenarioer i politikken.