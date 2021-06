Si nei, Norge

Slik har det vært de siste 30 årene. Dette sørgelige faktum er det stadig flere som ønsker å gjøre noe med.

Vår oppfordring til Fotball-Norge er derfor at de på søndag skaper verdenshistorie og sier nei. —

Søndag møtes Fotball-Norge til ekstraordinært fotballting. Øverst på dagsorden står eventuell boikott av VM i Qatar som skal spilles i desember neste år. Under det ordinære tinget i mars ble boikottballen spilt til corner og Fotballforbundet bestilte en utredning. Lite overraskende var det at utvalget ikke gikk inn for boikott.

[ Hvor mye dialog kan man egentlig ha om slavearbeid? ]

Parallelt har Fotballforbundet gjennom kretsapparatet brukt sin makt og posisjon til å påvirke den demokratiske prosessen. Forbundets håndtering må fotballdemokratiet selv vurdere ved neste fotballting. Forbundet er i en åpenbar skvis, mellom egne medlemmer og antydninger om represalier fra det internasjonale forbundet FIFA.

Nå skal en lang debatt konkluderes på. De fleste eliteserielagene har gått inn for en boikott, og grasrotengasjementet har vært stort for at Norge ikke skal delta og dermed ikke bidra til sportsvasking av regimet i Qatar.

VM i Qatar har gjennom flere år vært rystet av skandaler knyttet til kår og rettigheter for fremmedarbeidere som har bygget anleggene. Qatar har også sharialovgivning, som betyr begrenset frihet for kvinner og frie ytringer. De praktiserer også strenge straffer for homofili. Det er en stat med institusjonalisert moderne slaveri og som i praksis bedriver apartheid, med en styrende, liten overklasse og en underklasse av rettighetsløse arbeidere.

[ Fotballen er et ballespark på alt vi egentlig står for. ]

Qatar står for holdninger og praksis vi ellers finner uakseptable, og det burde være uforenlig med å være vertskap for fotballfamiliens store fest. Men fotballens pengedrevne logikk har overstyrt dens moralske forpliktelser og instinkter.

Vår oppfordring til Fotball-Norge er derfor at de på søndag skaper verdenshistorie og sier nei. Et lite steg for norsk fotball, et stort steg for Fotballen. Slik kan norsk idrett sette en veldig viktig standard for store, internasjonale sportsarrangementer i årene som kommer.