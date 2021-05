Uforståelig og urovekkende

Et flertall bestående av Ap, Sp, SV og Frp feller en nådeløs dom over regjeringen i Bergen Engines-saken: «Det er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig at regjeringen ikke har hatt gode nok rutiner knyttet til sikkerhetsarbeid, anvendelse av sikkerhetsloven og samordning mellom departementene hva gjelder utenlandsk oppkjøp av virksomheter i Norge som kan true nasjonale sikkerhetsinteresser, samt at det har vært gitt mangelfull informasjon til Stortinget om regjeringens håndtering av Bergen Engines-saken», lyder konklusjonen. Dette er den hardeste refsen Stortinget kan gi før det blir snakk om mistillit og regjeringskrise.

Det var nære på at norske etterretningshemmeligheter havnet på russiske hender. Statsminister Erna Solberg gikk til valg på bedre sikkerhet og beredskap både i 2013 og 2017. Siden har Bergen Engines-saken, objektssikringssaken og koronakommisjonens rapport vist at det fortsatt er store feil og mangler i regjeringens beredskapsarbeid og sikkerhetsbevissthet. Det gjelder ikke minst når det kommer til planer, koordinering og ansvarsfordeling.

Vi støtter likevel opposisjonens konklusjon om at det ikke er grunnlag for mistillit nå. Det er kort tid til valget, men aller viktigst er det at de ansvarlige statsrådene i denne saken tok selvkritikk og innrømmet feil da utenrikskomiteen hadde høringer i saken. Her er forsvarsminister Frank bakke-Jensen et unntak, med en svært lite ydmyk opptreden. Det ville likevel ikke vært nok til en regjeringskrise.

Et flertall på Stortinget ber nå regjeringen gjennomføre og legge fram en kartlegging av sikkerhetskompetansen i alle departementer. Stortinget ber også regjeringen om å oppnevne et offentlig ekspertutvalg som skal gjennomgå bruken av sikkerhetsloven, og å sørge for en evaluering av sikkerhetsforståelsen i departementene. Disse forslagene er mye viktigere enn et mistillitsforslag ville vært, og vil forhåpentligvis føre til at det kan komme noe godt ut av denne stygge saken til slutt. Men Høyre, KrF og Venstre slutter seg ikke til disse forslagene. Det er både uforståelig og urovekkende at regjeringspartiene ikke ser behovet for en slik opprydning etter denne alvorlige nesten-ulykken.

